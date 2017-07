Haïti - Actualité : Zapping...





Diplomatie, recrutement par concours :

Le Chancelier Antonio Rodrigue a indiqué que dans le cadre de la réforme de la diplomatie haïtienne, les futurs diplomates et les personnels de missions, seront recrutés par concours http://www.haitilibre.com/article-21622-haiti-flash-moise-va-commencer-le-grand-menage-dans-la-diplomatie-haitienne.html



398 médecins étrangers en Haïti :

398 médecins haïtiens vivant à l'étranger sont arrivée en Haïti ce weekend dernier pour le 44ème Congrès de (Association des Médecins Haïtiens à l'Étranger (l'AMHE). Lundi, au terme du 1er jour de Conférence où des thèmes comme les infections tropicales, le cancer, les missions médicales et la médecine communautaire ont été débattus, un spectacle de danse animé par le comédien Kako, a été offert en leur honneur au Royal Decameron, une courtoisie du Ministère du tourisme.



Le Ministre de la Défense va être convoqué au Sénat :

Samedi, le Sénateur du Nord-Ouest, Kedlaire Augustin (PHTK) a annoncé qu’il va lancer le processus de convocation à la Chambre haute d’Hervé Denis, le Ministre de la Défense afin qu’il s’explique sur le recrutement de jeunes en quête d’un salaire, sans tenir compte du contexte socio-économiques, culturels et politiques du pays... http://www.haitilibre.com/article-21596-haiti-flash-armee-mise-en-garde-de-mario-andresol.html http://www.haitilibre.com/article-21593-haiti-armee-la-ligue-des-juristes-haitiens-condamne-la-facon-d-agir-du-gouvernement.html http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html



Gestion des déchets, la Guadeloupe vient en aide :

La communauté de communes de la Guadeloupe « Cap Excellence » a décidé de venir en Haïti du 31 juillet au 5 août 2017 pour l'organisation et la prise en charge des déchets au bénéfice des communes de Jacmel, Gressier, Limbé et Torbeck dont les maires étaient venus en Guadeloupe en novembre 2016



Gagnante du concours «Chante Pou Libète» :

Dans le but de sensibiliser les Haïtiens contre la domesticité infantile, « Restavèk Freedom » a organisé un concours national « CHante Pou Libète » autour du thème « "Ann leve kanpe pou yon Ayiti san restavèk ». La finale de cette 2ème édition s'est tenue dimanche 23 juillet au local de Henfrasa, en présence des milliers de spectateurs.



Martine Moïse en visite le village de l’Espoir :

Lundi, dans le cadre d’une démarche visant à rendre l’eau potable disponible, laPremière Dame Martine Moïse, accompagné de Guito Edouard, le Directeur Général de la Direction Nationale de l'Eau Potable et d'Assainissement (DINEPA) et du Secrétaire d’État à l’intégration des personnes handicapés, Gerald Oriol Jr, a visité le village de l’Espoir dans la localité de Lévèques, à l’Arcahaie.



