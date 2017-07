Haïti - Armée : Plus de 2,000 postulants militaires inscrits





Mardi à la base militaire de Gressier, le recrutement de la première classe de militaires de la nouvelle force armée d’Haïti a pris fin, après 4 jours de prolongation http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html . Hervé Denis, le Ministre de la Défense, accompagné du Capitaine Dieudonné Louicin chargé du processus de recrutement à clôturé la période d’inscription ou plus de 2,200 postulants dont 200 filles, se sont inscrit.



Les postulants vont devoir maintenant franchir toutes les autres étapes : examens médicaux et paracliniques, tests psychologiques, physiques, intellectuels, suivis d'une entrevue jusqu'à la sélection finale. De plus une enquête sera réalisé sur les candidats sélectionnés pour éviter que certains éléments intègrent la nouvelle force armée avec des antécédents judiciaires.



Les postulants qui franchiront avec succès toutes les étapes, en fonction de l’effectif qui sera retenu par le Ministère [moins de 500 recrues en raison du budget réduit http://www.haitilibre.com/article-21420-haiti-flash-le-recrutement-pour-la-nouvelle-armee-se-rapproche.html ] pourront espérer débuter leur formation de plusieurs mois probablement en octobre prochain.



Toutefois, outre ce processus il reste beaucoup d’inconnus au niveau du Ministère dont le prochain budget qui n’est pas encore voté. De son côté, le Ministre Denis renvoie aux parlementaires la responsabilité de voter les fonds nécessaires à son Ministère pour faire fonctionner cette nouvelle force armée.



HL/ HaïtiLibre