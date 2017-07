Haïti - Sécurité : Démantèlement d'une dangereuse cellule d'un puissant Gang





Mardi, dans le cadre d’une conférence de presse-bilan, le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur principal Gary Desrosiers, confirme que la PNH avait procédé au démantèlement d’une cellule d'un puissant Gang opérant dans la commune de l’Arcahaie qui, entre le 31 août 2005 et le 17 juillet 2017, auraient été impliqués dans au moins 24 kidnappings et fait plus d'une trentaines de victimes...



Gary Desrosiers a indiqué que selon l’enquête, Milot Berger, le Chef de cette cellule alias «, Charles James » arrêté le 19 juillet dernier, serait l’auteur des jets de pierres à Saintard, contre le cortège du Président Moïse le 7 avril dernier http://www.haitilibre.com/article-20605-haiti-flash-cortege-presidentiel-attaque-moise-sain-et-sauf.html . Outre Milot Berger, la Police a été arrêté plusieurs autres membres de ce gang : Merelas Achille ou Pouchon, Jhonny Carius alias « Big », Paul Michelin, Josué Laplante et Patina Point du jour alias « Dolit » soupçonnés d’être impliqués dans presque tous les cas de kidnapping et de braquage dans la zone.



De plus, l’inspecteur Desrosiers, a révélé que du 1er Juillet à date, la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a procédé à 37 arrestations pour des crimes divers dont entre autres, trafic de stupéfiants, viol sur mineur, enlèvement, séquestration... Au cours de ces arrestation, les autorités policières ont saisi entre autres : 201 kg de stupéfiants, plusieurs dizaines de milliers de Gourdes, 10 téléphones cellulaires, plusieurs documents d’identité et 3 armes à feu.



Enfin il a mentionné une importante découverte de 12,000 munitions de calibres 9 mm dissimulés dans un conteneur, qui ont été saisies, précisant que le propriétaire de ce conteneur était activement recherché.



S/ HaïtiLibre