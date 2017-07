Haïti - Actualité : Zapping...





Convocation du Ministre de la Défense :

Une lettre signé par une vingtaine de député a été adressée au bureau de la Chambre basse pour demander la convocation le 1er août prochain, d’Hervé H. Denis, le Ministre de la Défense afin qu’il s’explique sur son « comportement anti-institutionnel et anti-républicain » dans le cadre du recrutement d’aspirants militaires pour la nouvelle force de défense d’Haïti, dont les inscriptions se sont achevé mardi avec plus de 2,250 inscriptions http://www.haitilibre.com/article-21629-haiti-armee-plus-de-2-000-postulants-militaires-inscrits.html



Camp d'été Zéro Fatras :

Lundi 24 Juillet, la Mairie des Cayes a lancé le Camp d'été « Zéro Fatras » qui a pour objectif de former et de sensibiliser 100 jeunes écoliers et écolières de la commune des Cayes sur l'importance et la gestion des déchets.



AVIS : Accès à l’Ambassade de France déplacé :

À compter du lundi 31 juillet prochain, en raison de l’avancement des travaux, l’accès à l’Ambassade de France à Port-au-Prince sera déplacé à l’Impasse Gardère (accès par l’Avenue Christophe), informe l’Ambassade.



150 jeunes formés en secourisme et en gestion des conflits :

Dans le cadre d’un projet financé par l’ONG brésilienne Viva Rio, pour rapprocher la Police de la population, 150 jeunes issus de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince bénéficieront cet été, d’une séance de formation en secourisme et en gestion de conflits.



Handicap : Formation sur l’insertion professionnelle :

Le Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées a organisé conjointement avec Handicap International, AAFHAMR, CALCOSA TECH et le Centre pour Inclusion, une séance de formation de deux jours à l’intention de jeunes handicapés recherchant du travail. 36 jeunes ont suivi cette formation portant sur la rédaction d’un CV convaincant, comment réussir une entrevue, rédiger une lettre de motivation et exploiter internet pour sa réussite professionnelle.



Don d’équipement solaire pour Anse du Clerc :

Mardi 25 juillet, la Fondation Dr Louis G. Lamothe a reçu dans les locaux à Berthé (Pétion-Ville) les matériels d'énergie solaire offerts gracieusement par les compagnons de PÉGÉ en Guadeloupe http://www.icihaiti.com/article-21460-icihaiti-social-100-familles-d-anse-du-clerc-decouvrent-l-energie-solaire.html afin de donner accès à l'électricité à 100 familles de la communauté du village des pêcheurs à Anse du Clerc.



HL/ HaïtiLibre