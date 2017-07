Haïti - VIIIe Jeux de la Francophonie : Médailles entre espoir et déception





Dans le cadre du volet culturel des VIIIe Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Abidjan (capitale de la Côte d’Ivoire) jusqu’au 30 juillet 2017, nos 10 artistes haïtiens en compétition (5 danseurs Hip Hop, 2 Marionnettistes, 1 Photographe, 1 Peintre et 1 sculpteur) tentent d’obtenir des médailles face à des adversaires de haut niveau...



Après les premiers jours, Haïti balance entre l’espoir de médailles et la déception...



Le point sur nos artistes :



Danse Hip-Hop :

Au terme de deux journées de répétitions intensives, les danseurs Hip-Hop du groupe UNISTEP sont entrées en complétion à Canal aux Bois, mardi pour affronter 17 autres concurrents. En dépit d'une bonne prestation plus ou moins appréciée par quelques spectateurs, ils ne sont pas parvenus à se qualifier parmi les 8 pays retenus pour la phase finale (Battle) du concours. Rendez-vous en 2021 pour pour nos danseurs haïtiens...



Photographie :

Tara E. Levros, la photographe d'Haïti, attend la délibération du Jury du Musée des Civilisations. Tara a été soumise depuis le début des Jeux à des exercices pratiques qui l'ont conduite sur divers sites de la Côte-d'Ivoire. Elle sera jugée à partir des œuvres qu'elle avaient déjà envoyées aux organisateurs et des photos qu'elle vient de réaliser dans le cadre de la compétition.



Sculpture :

Yvens Orélien est l'un de nos grands espoirs de médailles pour l'heure tant son œuvre exposée au Musée des Civilisations a suscité de l'admiration. Yvens a déjà réalisé une Sculpture sur place autour de la thématique de l'immigration et attend le verdict du Jury.



Marionnettes Géantes :

Mercredi 26 juillet, la bande à Ernst Saint-Rome, s'est jetée dans la compétition avec 9 autres nations. Malheureusement la performance des marionnettes de Mackendy et Steeve Marcéus n'ont pas réussi à convaincre les membres du Jury pour leur accorder le droit de passer à la dernière phase des cinq pays qualifiés.



Peinture :

Jaboin Darthon, toujours concentré sur son travail, est déterminé à revenir médaillé en Haïti. Dans le cadre de ses travaux pratiques, il a déjà, peint en 3 jours, deux tableaux sur le thème de l'Amour. et attend la décision du Jury.



HL/ HaïtiLibre