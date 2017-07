Haïti - AVIS : Inscriptions ouvertes pour participer à la Conférence des jeunes





La Conférence des jeunes (Conference of Youth - COY13-Haïti) est un événement international où les jeunes du monde entier se réunissent, en amont de la Conférence des Parties des Nations-Unies (COP23), pour renforcer leurs capacités à travers des formations, des ateliers et des conférences autour des changements climatiques.



Cette année, la COP23, vise à la mise en œuvre de l’accord de Paris. À cet effet, la COY13 réunira durant trois jours des jeunes passionnés et engagés du monde entier afin de promouvoir une société équitable, juste, durable et désirable.



Cette année encore les jeunes haïtiens âgé de 18 à 30 ans auront l’opportunité de porter leurs voix au COP23, grâce au Local COY13-Haiti qui sera organisé en Haiti, au Campus Henry Christophe de l’Université d'État d'Haiti à Limonade du 18 au 20 octobre 2017, qui réunira 200 jeunes très brillants venus des dix départements d’Haïti



Inscription en ligne : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-93iwtNF2ppi0CRryd-zj8v-N-K59E_W0JIe2aamqCu23DQ/viewform



Date limite : 31 Août 2017



IMPORTANT : Si vous êtes retenu une cotisation de 50 dollars américains vous sera demandée pour prendre en charge votre hébergement, nourriture et transport durant les trois jours de la conférence.



HL/ HaïtiLibre