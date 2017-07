Haïti - Actualité : Zapping...





Des anciens militaires dans nouvelle armée :

Mardi sur la base militaire de Gressier, lors de la clôture du recrutement de postulants pour la nouvelle force armée d’Haïti, le Colonel Louis Marcelin Daniel, Directeur Général du Ministère de la Défense a confirmé que les anciens militaires des Forces armées d’Haïti en âge de fonctionner, pourront intégrer la nouvelle armée haïtienne comme formateurs ou comme gardes forestiers.



Accident de bus, 62 blessés :

Dans la soirée de mardi dans la commune de Maïssade (Centre), 62 passager d’un bus assurant le trajet Port-au-Prince/Maïssade ont été blessées dans un accident de la circulation après que le chauffeur du bus ait engagé une course contre un camion et perdu le contrôle de son véhicule. Le Député de la commune de Maïssade, Louis Romel Beauge, s'est dit consterné par cet incident.



Message de Michel Martelly :

« Jeunesse du pays, pour avoir une vie bien réussie, il faut penser à s'instruire pour préparer l'avenir » a écrit hier sur les réseaux sociaux l'ex Président Michel Martelly, dans le cadre de la Journée Mondiale de la Jeunesse.



Nouveautés dans le prochain code pénal :

Mardi, lors de la 5ème session de travail de la Commission Justice du Sénat autour de la réforme du code pénal, le Sénateur Jean Renel Sénatus, Pprésident de la Commission a souligné l’urgence d’adapter ce code à la réalité du 21e siècle. Parmi les nouveautés que l'on retrouvent dans ces deux codes, citons entre autres : des mesures alternatives à la prison telles que la surveillance par bracelet électronique, la protection de la vie privée sur les réseaux sociaux, le remplacement du Commissaire du Gouvernement par un Procureur de la République, la dépénalisation de la mendicité et la pénalisation de l’exploitation de la mendicité.



Signature du renouvellement du CBTPA :

Le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) et l'Association des Industries d'Haïti (ADIH)ont procédé à la signature du protocole d’accord pour le renouvellement du « Caribbean Bassin Trade Partnership Act » (CBTPA).



Hauiti - Canada : Formation des enseignants :

Pour une éducation de qualité, la Confédération Nationale des Éducatrices et Educateurs d’Haïti (CNEH) en partenariat avec la Fédération Canadienne des Enseignants (es( (FCE) organise deux semaines de formation qui s’achèveront le 28 juillet prochain, au bénéfice des enseignants (es) du niveau fondamental et secondaire dans le département de l'Artibonite.



HL/ HaïtiLibre