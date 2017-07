Haïti - AVIS : Appel à candidature pour 50 administrateurs d’État





Conformément aux lois et règlements en vigueur, l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) lance un appel à candidature pour le recrutement, sur concours, de cinquante (50) futurs hauts cadres devant intégrer le corps d’ « administrateurs d’Etat » http://www.haitilibre.com/article-21495-haiti-avis-recrutement-prochain-dans-la-fonction-publique.html



Ce concours aura lieu au cours du mois de septembre 2017



La période de dépôt des candidatures débutera le 3 août 2017 et prendra fin le 1er septembre 2017 à 5h00 p.m.



Les lauréats du concours bénéficieront d’une formation initiale à partir du mois d’octobre 2017 et devront suivre tout le processus d’admission à la fonction publique, prévu par les lois régissant la matière.



La candidature des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap est vivement encouragée.



Conditions du candidat :



Être de nationalité haïtienne ;



Être âgé de 35 ans au plus, au 31 décembre de l’année du concours ;



Jouir de ses droits civils et politiques ;



Être de bonnes vie et mœurs ;



Remplir les conditions d’aptitude requises ;



Être détenteur ou détentrice d’au moins une licence ou de diplômes étrangers reconnus comme équivalents.



Pièces à soumettre pour s’inscrire :



Curriculum vitae ;



Photocopie du diplôme de licence ;



Photocopie de l’acte de naissance ou de l’extrait des Archives ;



Deux (2) photos d’identité de date récente ;



Un certificat médical de date récente ;



Photocopie du matricule fiscal (NIF) ;



Photocopie de la carte d’identification nationale (CIN);



Extrait du casier judiciaire de date récente.



Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature complet par email à l’adresse : recrutement@omrh.gouv.ht ou le déposer au bureau de l’OMRH situé au 14, Rue Débussy, Turgeau, Port-au-Prince du lundi au vendredi de 8h30 a.m. à 4h00 p.m.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Renseignements Administratifs (CRA) au numéro : 8674.



HL/ HaïtiLibre