Haïti - Politique : Profil de carrière dans le secteur de la santé





Le document sur le profil de carrière, dans le secteur de la santé en Haïti est en voie d’être finalisé, C’est ce qu’a révélé un Groupe technique du Ministère de la Santé (MSSP) lors d’une présentation cette semaine, à l’intention d’une vingtaine de cadres de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH).



L’élaboration de ce document, résultat d’un ensemble de démarches et de consultations auprès de tous les acteurs concernés, vise notamment à contribuer à l’amélioration du secteur public pour les emplois de santé en Haïti. En effet, compte tenu de la rareté de ressources humaines qualifiées et du manque de ressources matérielles et financières dans le domaine de la santé, il a été prévu de mettre à la disposition des professionnels du secteur un document de référence capable de prendre en compte tous les aspects d’organisation du système sanitaire haïtien. En outre, le document qui sera finalisé prochainement sera élaboré afin de pouvoir intégrer le nouveau système de classification des emplois qui sera mis en opération sous peu par l’OMRH.



Dans son intervention, Josué Pierre-Louis, le Coordonnateur général de l’OMRH a invité le groupe technique du Ministère à participer à d’autres réunions similaires, convaincu que le modèle pourrait être utilisé par l’ensemble des ministères du Gouvernement.



Pour sa part, Antoine Verdier, Coordonnateur général adjoint de l’OMRH a fait savoir que le document pourrait être intégré au système de classification des emplois après avoir défini les fiches de postes.



Sié Azaria Coulibaly, Expert en management, a expliqué aux participants le bien-fondé de la démarche et le contenu du document et évoqué dans les recommandations qui ont été faites, de la création d’un institut de formation des cadres intermédiaires de la santé (auxiliaires de santé, officiers sanitaires, technique sanitaire).



Notons que l’élaboration de ce document est rendu possible grâce à l’appui de l’OMRH par la mise à disposition des cadres normatifs de la gestion des ressources humaines et aussi par l’appui technique et financier de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) via son Projet de Financement et Gouvernance de la Santé (HFG) de « ABT Associates ».



HL/ HaïtiLibre