Haïti - Actualité : Zapping...

Jean-Charles Moïse encourage les ouvriers à la grève :

Selon Jean-Charles Moïse, ancien candidat à la présidence, et qu’après maintes réflexions et discussions avec plusieurs économistes, le salaire minimum peut atteindre les 700 gourdes, aussi encourage-t-il les ouvriers de la sous-traitance à maintenir leur mobilisation jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction.



AVIS Passeport, Guyane française :

Le Consulat d’Haïti en Guyane Française informe que les passeports du mois de juin 2017 sont disponibles au Consulat. Merci de bien vouloir ramener vos reçus et vos anciens passeports pour les récupérations aux heures de bureau, du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.



Riz : rendement 60% plus élevé :

60% d’augmentation est attendu cette année dans la production de riz dans l’Artibonite en raison de la réhabilitation des infrastructures d’irrigation agricoles par la Caravane du changement.



Les USA continueront à supporter la PNH :

Les États-Unis continueront de supporter la Police Nationale d’Haïti (PNH) a déclaré Robert F. Hannan, Consul général américain à Port-au-Prince, en réponse à une question sur la décision du Gouvernement haïtien de remobiliser l’armée.



Audition des candidats à la cour de cassation :

Le Sénateur Jean Renel Sénatus annonce le début, la semaine prochaine, de l’audition des candidats aux postes vacants à la cour de cassation et de protecteur du citoyen.



L’inflation en Haïti la plus élevée de la Région :

Dans le cadre du mercredi des réflexions de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’économiste Carlo Hubert Janvier s’exprimant sur l’inflation a déclaré « Nous avons constaté, sur une longue période, une augmentation de l’inflation en Haïti [ 15.8% en juin http://www.haitilibre.com/article-21608-haiti-economie-l-inflation-au-seuil-des-16.html ]. Cette persistance de l’inflation paraît anormale puisque le pays dispose d’un environnement faiblement inflationniste, compte tenu des faibles taux d’inflation que connaissent nos partenaires commerciaux, les États-Unis et la République dominicaine. L’inflation en Haïti est beaucoup plus élevée que dans les autres pays de la région ».



