Haïti - Sécurité : Près de 200 chèques volés, l’UEH fait le point





L'Unité de Communication de l'Université d'État d'Haïti (UEH) informe la communauté universitaire en particulier et le public en général, que l'enquête sur les chèques volés lors de l'occupation des locaux de l'institution, du 5 février au 29 juillet 2016, suit son cours http://www.haitilibre.com/article-19229-haiti-education-occupation-illegale-l-ueh-annonce-les-premieres-sanctions.html



Suite à cette occupation, il été constaté la disparition de 196 chèques totalisant près de 5 millions de Gourdes (4 976 760.50 Gdes), qui représentaient les salaires de quelques professeurs et employés pour le mois de Janvier 2016.



De ces 196 chèques, 16 ont été frauduleusement encaissés par vagues successives en avril 2016, août 2016 et janvier 2017, les voleurs ayant trompé la vigilance d'au moins deux banques de la place.



Un montant de plus d’un demi million de Gourdes (565 997.22 Gdes) a été ainsi indûment payé....



Entre temps, les autorités universitaires ont obtenu du Ministère de l'Économie la réimpression de 176 de ces chèques, qui ont été remis à leurs bénéficiaires.



L’UEH souligne que les démarches administratives et judiciaires se poursuivent en vue de permettre à tous les professeurs et employés lésés de récupérer leur dû.



HL/ HaïtiLibre