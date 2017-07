Haïti - Actualité : Zapping...





Le salaire minimum à 350 Gdes risque d’aggraver la crise :

Le Député Jean Marcel Lumérant (Grand-Goâve) membre du «Groupe des Parlementaires Indépendants» (GPI) et Président de la Commission « Affaires sociales, Travail et Famille » estime que le Président Moïse aurait pu considérer davantage les revendications des ouvriers, convaincu que la décision de fixer le salaire minimum a 350 Gourdes risque d'aggraver la crise.



RD : Le Consulat d’Haïti et le PNRE se causent :

Vendredi, suite à l'ultime sursis d'un an accordé par le Gouvernement dominicain aux haïtiens inscrits au Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) pour qu'ils complètent leur inscription et éviter l'expulsion dans leur pays d'origine http://www.haitilibre.com/article-21624-haiti-flash-ultime-sursis-pour-les-haitiens-en-rd-inscrit-au-pnre.html Jean Tholbert Alexis, le Ministre Conseiller du Consulat Général d’Haïti à Higuey (République Dominicaine), a rencontré Osvaldo Guerrero, le Directeur du PNRE sans que l'on ne sache l'objet de cette rencontre...



Moïse en visite d’inspection du pont Vincent :

Samedi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Député de Léogâne, Jean Wilson Hyppolite, a effectué une visite d'inspection sur le pont Vincent à Léogâne. Il s'agissait pour le Chef de l'État de s'informé personnellement de l'état de ce pont afin d'envisager les mesures à prendre pour le renforcer.



Le PM reçoit des médecins de la diaspora :

Ce weekend, dans le cadre du renforcement du système de santé, du transfert de compétences et de l’augmentation accélérée de spécialistes en médecine en Haïti, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant a reçu une importante délégation de médecins haïtiens de la diaspora.



Réforme des finances publiques :

Vendredi, Aviol Fleurant le Ministre de la Planification et son collègue Jude A. Patrick Salomon, Ministre de l'Économie et des Finances (MEF), ont présidé une session de travail, organisée par la Commission de réforme des finances publiques, pour dresser l'état des lieux des finances publiques et évoquer des dossiers de décision.



Moïse à Miragoâne :

Samedi à Miragoâne, le Président Moïse, accompagné du Délégué départemental des Nippes et de quelques parlementaires, s'est entretenu, avec les Maires et les membres des Conseils d'Administration des Sections Communales (CASEC) des Nippes sur les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. L'interconnexion des communes du département des Nippes, l'eau potable, le curage des rivières, la construction de logements et l'approvisionnement du parc d'équipements de la direction départementale des travaux publics ont été au cœur des discussions.



HL/ HaïtiLibre