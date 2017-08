Haïti - FLASH : Le PM annonce la prise en charge des veuves de policiers tués en fonction





Lundi lors d’une réunion extraordinaire du Conseil Supérieur de la Police National (CSPN) organisée par le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, également président du CSPN en présence des Sénateurs Jean Renel Senatu et Ralph Féthière, Président de la Commission « Défense » des mesures ont été adoptées par le Conseil sur la prise en charge des familles des policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions.



Préoccupé par la prochaine rentrée des classes, 3 mois de salaire des agents tués en fonction, seront versés à leurs familles, en attendant qu’une loi fixe les avantages auxquels auront droit les familles de ces travailleurs de la Patrie.



Entre autres, de façon structurelle, une taxe de 2% sur la masse salariale de la Police National d’Haïti (PNH) sera octroyée à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et maternité (OFATMA) en vue d’une plus large couverture d’assurance médicale au bénéfice de tous les policiers victimes au travail. Le Premier Ministre rappelle que son plan figure déjà dans le projet de loi de finance 2017-2018.



HL/ HaïtiLibre