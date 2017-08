Haïti - RD : Près de 8 milliards de pesos en soins et services hospitaliers aux haïtiens





En marge d’une conférence sur « Le processus de transformation du Système de santé de la République dominicaine » le Directeur du Service National de Santé, Nelson Rodríguez Monegro en référence à la question des soins de santé aux haïtiens sur le territoire dominicain, a soutenu que les conditions épidémiologiques en Haïti, ont une incidence négative sur les indicateurs de la santé de la République dominicaine entre autres dans le VIH-SIDA, la tuberculose, le paludisme...



Il a révélé qu’au cours de l’année 2016, les coûts des soins de santé prodigués aux ressortissants haïtiens, se sont élevés à plus de 3 milliards de pesos pour le Gouvernement dominicain.



Concernant les femmes haïtiennes qui viennent accoucher en territoire dominicain il a indiqué que cet aspect à lui seul coutait près de 5 milliards de pesos supplémentaires par année http://www.haitilibre.com/article-21014-haiti-rd-plus-de-5-milliards-de-pesos-pour-l-accouchement-de-femmes-venues-d-haiti.html soit avec les autres soins de santé aux ressortissants haïtiens, des coûts annuels totaux de près de 170 millions de dollars... supporté par les dominicains...



En outre, il souligne que 80 à 90 % des naissances dans les hôpitaux publics et les Centres de santé d'État de la région frontalière sont d’origine haïtienne. Il explique que certaines haïtiennes viennent en République Dominicaine où elles accouchent gratuitement dans la plupart des cas, car les frais de transport pour venir sont moins élevé que les frais d’accouchement en Haïti, même en utilisant des réseaux de passeurs clandestins...



