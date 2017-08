Haïti - POLITIQUE : Bras de fer entre le Gouvernement et les syndicats ouvriers





Contrairement à la manifestation annoncée en début de semaine, par les syndicats des ouvriers de la sous traitance, pour continuer d’exiger un salaire minimum de 800 Gourdes pour une journée de travail de 8 heures, la mobilisation a échoué, la majorité des ouvriers ayant été retenus dans les manufactures.



Selon des syndicalistes cet échec s’explique par les menaces de révocations et des promesses des patrons aux ouvriers pour les dissuader de prendre le béton.



Pour les syndicats cet échec ne leur fera pas baisser les bras et la lutte pour obtenir : un salaire décent, des avantages sociaux et la réintégration des ouvriers récemment mis a pied pour leur participation a des manifestations.



Mardi, suite à cet échec, les syndicats ont annoncé qu’ils suspendaient temporairement appels à mobilisation prévues tout au long de cette semaine. Thélémaque Pierre, Porte-parole de l'organisation syndicale Plasit-Bo, précise que cette trêve est observée pour permettre aux mouvements syndicaux de définir de nouvelles stratégies de lutte.



Pour plusieurs observateurs politiques les menaces et les petites sommes d’argents versés à certains ouvriers leaders pour briser le mouvement de revendication, ne règleront pas la crise, convaincu devant l’attitude du Gouvernement et l’intransigeance des syndicats, qu’un véritable bras de fer vient d'être lancé entre les ouvriers et le Gouvernement Moïse-Lafontant



BF/ HaïtiLibre