Haïti - FLASH : Le Maire Josué Alusma en garde à vue





Jeudi matin vers 4h30 du matin, dans la localité Ti Boukan à Bassin-Bleu, un étudiant passager de l’autobus assurant le trajet Port-de-Paix / Port-au-Prince a été mortellement blessé par balles dans des circonstances non élucidées. Il est décédé lors de son transport à l'hôpital.



Dans se déclaration le propriétaire de l’autobus, Hermann Lubin affirme « Nous étions sur la route et le véhicule qui se trouvait derrière nous, celle du maire de Port de Paix, Josué Alusma a fait feu dans notre direction parce que nous ne pouvions pas le laisser nous dépasser, en raison de la route étroite... »



Tout en déplorant la mort du jeune étudiant et promettant d'accompagner ses proches. le Maire Alusma a rejeté ces accusations, expliquant qu’en réalité, son véhicule était poursuivit par des individus non identifiés qui en voulait à sa vie. Il affirme que ce sont ces individus qui ont ouvert le feu sur sa voiture et touché l’autobus. Il invite les autorités à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstance de ce drame, critiquant la décision des autorités policières d’avoir laisser l'autobus reprendre sa route...



Suite à cet incident, Claude Frantz Antoine le Commissaire du Gouvernement a mis en garde à vue au parquet Port-de-Paix, le maire Alusma et un policier de sa garde rapprochée pour interrogatoire. Il semble selon certaines sources, que le maire Alusma n'aurait pas été autorisé à rentrer chez lui après son audition et que sa garde a vue aurait été prolongée ainsi que celle de son agent de sécurité, en raison de certains éléments non concordants entre les témoignages des deux hommes.



TB/ HaïtiLibre