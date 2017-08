Haïti - Actualité : Zapping...





Grève des greffiers, trêve de deux semaines :

Depuis jeudi les greffiers et les huissiers observent une trêve fragile de deux semaines dans leur mouvement de grève. Une entente ayant été trouvée avec la Commission ad hoc du Ministère de la Justice



Nomination prochaine de l’État-Major :

Lucien Jura, conseiller en communication de la Présidence assure que le chef de l’Etat appliquera la Constitution concernant la remobilisation de l’armée, annonçant pour bientôt la nomination de l’état-major de la nouvelle force publique.



Un Chef de gang arrêté à Port-de-Paix :

Le Commissaire Jackson Hilaire, Directeur Départemental de la Police Nationale d'Haïti (PNH) dans le Nord-Ouest, a révélé qu’au cours d’une opération en début de semaine, Antoine Mackenson Tervil, alias « Lòl », un Chef de gang opérant dans la commune de Port-de-Paix a été arrêté



Armée : Michele Bennett Duvalier s’interroge :

« Le sujet de l'armée soulève les passions. Ne faudrait-Il pas redéfinir le rôle de l'armée dans l’Haïti d'aujourd'hui ? Ne faudrait-Il pas d'abord payer les arriérés de pension aux anciens militaires ? Aucune précision sur le financement de cette nouvelle armée. Le recrutement a commencé sans même avoir un Haut-Etat Major. Oui, je suis pour rétablir notre armée, mais cela doit être fait dans les règles de l'art. Il y a moins de 16,000 membres de la PNH pour une population de près de 12 millions. Ne faudrait-Il pas renforcer et augmenter le nombre des policiers ? Ne faudrait-Il pas une vraie task-force à la frontière pour contrôler et éradiquer la contrebande qui mine les ressources douanières ? » s’interroge Michele Bennett Duvalier, veuve du Préisdent JC Duvalier.



Rencontre des deux Ministère de la défense de l’ile :

Hervé Denis, le Ministre de la Défense et son homologue dominicain le Lieutenant Général Rubén Darío Paulino Sem doivent se rencontrer possiblement la semaine prochaine à Santo-Domingo. Cette réunion vise entre autres à planifier un agenda post Minustah.



Moïse lance sa Caravane dans la commune des Baradères :

Jeudi Jovenel Moise, accompagné, notamment du député Patrick Norzéus, a lancé dans la commune des Baradères (Département des Nippes), la Caravane du changement...



