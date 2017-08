Haïti - Actualité : Zapping...





Moïse à la Central hydroélectrique de Saut-Mathurine

Vendredi le Président Moise a effectué une visite d'évaluation au Barrage et au Central hydroélectrique de Saut-Mathurine, dans la commune de Camp Perrin. qui alimentent la ville des Cayes et plusieurs autres communes. Cette visite a été l'occasion pour le Président de s'entretenir avec les techniciens en charge de ces installations à qui il a demandé de prendre toutes les dispositions jugées utiles afin de faire fonctionner cette Centrale à plein régime.



Des TV à la prison de Cabaret :

Vendredi, une équipe du bureau de la Première Dame Martine Moïse, a placé des téléviseurs, à la prison des femmes de Cabaret. Cette initiative de la Première Dame vise à contribuer à l'épanouissement de ces femmes détenues http://www.icihaiti.com/article-21686-icihaiti-justice-prison-civile-des-femmes-de-cabaret-urgence-d-agir.html



200,000 dollars pour la réinsertion post-carcérale des mineurs :

Vendredi au Parc de Péguy-ville a eu lieu la cérémonie de lancement de de la 2e phase du projet de « sensibilisation à la non-violence et la réinsertion post-carcérale des mineurs » Financé à hauteur de 200,000 dollars américains par la section Réduction de la Violence Communautaire de la Minustah, ce projet qui vise à supporter la réinsertion post-carcérale des mineurs dans la juridiction de Port-au-Prince a été exécuté en partenariat avec l'Institut du Bien-être Social et de Recherches (IBESR) et l'organisation locale Enpak.



Les travaux avancent à Ravine du Sud :

Vendredi le Président Moïse, accompagné du Ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, a visité plusieurs sites au niveau de la Ravine du sud où des travaux de curage et de construction de berges sont en cours de réalisation dans le cadre de la Caravane du Changement pour constater l'état d'avancement des travaux.



Haïti à la foire mondiale d’écotourisme :

Haïti participera en novembre prochain, à la 2ème édition de la foire mondiale d’écotourisme et de production, en République Dominicaine. Le ministère du Tourisme en a fait l’annonce jeudi.



Moïse en visite d’évaluation de chantiers :

Jeudi le Président Moïse a effectué une visite d'évaluation des travaux d'infrastructures routières en cours de réalisation dans la commune de camperrin devant faciliter une meilleure circulation de la population de la région. La construction de ce tronçon de route qui relie les départements du Sud et de la Grand'Anse, est déjà à une phase très avancée.



