Haïti - Social : «J'ai un métier, je gagne ma vie dans la dignité»





La Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), en partenariat avec le lycée Alexandre Pétion, a lancé la première édition de son Camp d'été sur le thème « J'ai un métier, je gagne ma vie dans la dignité », à l'intention de 60 enfants de familles démunies issus de plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince.



Ce camp d'été, qui se poursuivra jusqu’au 18 août 2017, a pour objectif principal d'initier les enfants à une formation en art plastique et dessin ; en macramé et crochet ; en leadership ; en montage et gestion d'entreprise et aux compétences de base.



Pour Jacquelin Lirisemond chargé de projet de la Fondation Lorquet, ce camp d’été est « un retentissant message pour permettre à ces enfants de donner libre cours à leur créativité, renforcer leur confiance en soi et développer leurs compétences professionnelles, de se former et se divertir sainement en s'éloignant de toutes activités déviantes et les encourager à l'ouverture d'esprit ».



Amos Cincir, Président de la Fondation se dit fier que l'institution qu'il dirige soutienne les aspirations des jeunes, notamment à un moment où la jeunesse haïtienne est en quête de modèles et de repères et que nombreux jeunes qualifiés et compétents fuient le pays pour se rendre au Brésil, au Chili, au Canada, au Mexique et plus récemment vers la République de Chine (Taïwan)....



Pour Jeeph Sergilles Vice-président de la FOLONHA, cette activité est réalisée en vue de promouvoir l'engagement positif avec les jeunes Haïtiens dans des domaines-clé à dimension sociale, tels que l'éducation, l'emploi, la participation citoyenne, qui est un aspect important de la mission de la Fondation.



HL/ HaïtiLibre