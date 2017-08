Haïti - RD : Lancement de la 2ème Foire mondiale écotouristique et de production





Jeudi, Colombe Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme, Jean Camille Buissereth le Coordonnateur Général de la Fondation pour le Développement du Tourisme Alternatif (FONDTAH), Jacqueline Boin, la Présidente de la Fondation dominicaine Sciences et Arts et le Fondateur de cette Fondation l’ex Ambassadeur dominicain en Haïti, Jose Serulle Ramia, ont lancé la 2ème Foire mondiale écotouristique et de production qui se tiendra, dans la ville dominicaine de Jarabacoa, du 16 au 26 novembre 2017, sous le thème « Préservons les forêts et les rivières pour la diversité biologique et culturelle du monde ».



Le respect, l’entente, la coopération entre les peuples du monde, la préservation de la paix, la conservation de la biodiversité dans le monde et la préservation de l’identité culturelle vont constituer la toile de fond des différentes interventions programmées à cette foire mondiale.



« Cette Foire permettra de mettre en valeur des éléments de toute nature. Ce sera une grande vitrine en plein cœur d’une relation compliquée entre les deux pays partageant l’ile. Nous autres, à FONDTAH, nous prônons la multi-destination haitiano-dominicaine », a déclaré Buissereth qui mise sur une participation haïtienne imposante, comparativement à l’année 2014 lors de la première édition, convaincu que cette foire participera au changement de perception sur Haïti...



« Nous allons mettre les bouchées doubles en vue de saisir l’opportunité que nous offre la foire mondiale écotouristique pour promouvoir les meilleurs attraits du pays » a déclaré de son côté la Ministre du Tourisme Menos qui a expliqué qu’une équipe composée des Ministères : des Affaires sociales ; de la Culture ; des Finances et du Ministère du Commerce a été créée pour travailler avec le Ministère du tourisme dans la préparation de cet évènement de très grande importance pour Haïti.



HL/ HaïtiLibre