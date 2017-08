Haïti - FLASH : Résultats complets du BAC 2016-2017, pour les 10 départements et par élève





Le Ministère de l’Éducation Nationale vient de rendre disponible la totalité des résultats de la session ordinaire des examens du bac 2016-2017 par élève et pour les 10 départements : Ouest, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Artibonite, Centre, Sud, Sud-Est, les Nippes et Grand’Anse.



Le taux de réussite de 5 département est en hausse par rapport à l’année 2015-2016 Ouest +1.11% ; Nord + 11,36% ; Nord-Ouest + 1,07% ; Centre + 4,85% et le Sud + 35,51% et les 5 autres sont en baisse.



Le Sud est le seul département à voir un taux de réussite supérieur à 50% (69,23%) et la Grand-Anse détient le taux de réussite le plus bas avec seulement 23,92%



Résultats suivant les données communiquées par le Bureau National des Examens d’État (BUNEXE) par département :



Résultats pour l'année académique 2016-2017 :



Ouest : Taux de réussite 24,98 %, soit 14,041 candidats admis sur 57,214 participants (23.87% en 2015-2016) ;



Nord : Taux de réussite 43,61%, soit 4,989 candidats admis sur 11,439 participants, (32.25% en 2015-2016) ;



Nord-Ouest : Taux de réussite 29,76 % soit 1,421 admis sur 4,775 participants (28.69% en 2015-2016) ;



Nord-Est : Taux de réussite 34,83 %, soit 1,419 admis sur 4,074 participants (38.23% en 2015-2016) ;



Artibonite : Taux de réussite de 28,83%, soit 3,073 candidats sont admis sur 10,659 participants (30.33% en 2015-2016) ;



Centre : Taux de réussite 39,37 %, soit 2,056 admis sur 5,222 participants (34,52% en 2015-2016) ;



Sud : Taux de réussite 69,23 %, soit 2,860 admis sur 4,131 participants (33,72% en 2015-2016) ;



Sud-Est : Taux de réussite 33,73 %, soit 1,016 admis sur 3,012 participants (42.07% en 2015-2016) ;



Les Nippes : Taux de réussite 41,1%, soit 811 admis sur un total de 1,973 participants (56.22% en 2015-2016) ;



Grand’Anse : Taux de réussite 23, 92 %, soit 616 admis sur 2,575 participants (28.91% en 2015-2016).



Comme l’année dernière, le Ministère de l’Éducation profite des possibilités offertes par les technologies de l’information pour permettre à tous les candidats aux examens de la session ordinaire du Baccalauréat 2017 d’avoir accès à leur résultat directement par internet.



Résultats par élève :

Pour accéder à votre résultat, tapez votre matricule de 10 chiffres (numéro d’ordre) dans la case en dessous de « Résultat du Bac Haïtien 2017 » puis cliquez sur le bouton vert « Bac régulier »







NOTE : la session extraordinaire du bac est prévue du lundi 21 au jeudi 24 août 2016. Les candidats composeront uniquement dans les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu leur moyenne.



Par ailleurs, selon le Ministère, les résultats des examens de la 9ème année fondamentale devraient être connus au cours de la deuxième semaine d’août. À suivre sur HaïtiLibre...



