Haïti - Environnement : Le bambous contre les impacts dévastateurs des eaux





L’Organisation pour la Réhabilitation de l’Environnement (ORE) a mis sur pied et opère une pépinière de bambous à Port Salut, une plante destinée à stabiliser les berges de cette zone et éviter entre autres que la plage de Point Sable et les populations vivant dans les zones littorales de Port Salut, enregistrent des dégâts lors d’épisodes pluvieux intenses.



En effet, lorsque les ravins débordent, ils commettent des dégâts considérables dans communauté. Les eaux emportent non seulement les couches arabes du sol mais aussi déversent des sédiments à la mer « Cette situation a également des effets négatifs sur la plage de Pointe Sable, sur la qualité de l’eau de la mer et sur les espèces qui y vivent » a expliqué l’agronome Bernardin Jean Wilber, employé de la Direction Départementale du Ministère de l’Environnement, affirmant que cette initiative représente un bon pas dans la dynamique de protection de l’environnement au niveau de cette zone.



« Ces bambous seront plantés dans les berges des ravines afin d’atténuer les impacts dévastateurs des eaux », a commenté l’agronome Thys Jean Elie, Coordonnateur des écosystèmes terrestres à ONU Environnement/Haïti.



Notons que cette pépinière de bambous, comme d’autres déjà en opération dans la région de Port-Salut sont financées par ONU Environnement à partir d’un fond du Gouvernement de la Norvège.



HL/ S/ HaïtiLibre