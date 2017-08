Haïti - FLASH : La République Dominicaine a exporté pour 800 millions de biens en Haïti





Samedi, Alexandra Izquierdo, Directrice du Bureau national des statistiques (Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)) a révélé qu’en 2016, la République dominicaine a exporté au niveau mondial des biens pour un montant de plus de 8.7 milliards de dollars dont 800 millions vers Haïti ce qui en fait le deuxième marché d'exportation pour les produits créoles.



Elle ajoute que, selon les chiffres de la Direction Générale des Douanes dominicaine, validés par l'ONE, les principaux produits vendus en Haïti étaient : T-shirts et sous-vêtements (15,93% pour 127,44 millions US) ; tissus de coton (12,26% pour 98,13 millions) US et produits préparés pour les sauces, ainsi que des sauces préparées (7,67% pour 61,37 millions).



En 2016, selon l’ONE, la principale destination des exportations dominicaines demeure les États-Unis avec plus de 4,5 milliards de dollars (52,57%). En termes généraux, les exportations dominicaines de biens en 2016 se sont élevées à 8 milliards 744 millions de dollars américain (valeur FOB) et les importations à 19 milliards 582 millions de dollars américains (valeur CIF).



Alexandra Izquierdo, a expliqué que 58,96% des biens étaient exportés par la République Dominicaine, provenait des zones franches, 40,59% correspondaient aux exportations intérieures et 0,45% restants aux autres procédures douanières. Dans le Top 3 des produits exportés en 2016 on retourve : l'or, 1.6 milliards de dollars (18,73%) ; les Instruments et appareils médicaux, électromédicaux, dentaires et pour la vue 972,64 millions (11,12%) et les cigarettes, avec 656,84 millions (7,51%).



SL/ HaïtiLibre