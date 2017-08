Haïti - FLASH : Démantèlement en RD, d'un laboratoire mobile de faux papiers haïtiens





La Police Nationale Dominicaine et des agents de la Direction centrale des Investigations criminelles (DICRIM), ont démantelé au cours d’une opération conjointe, un laboratoire clandestin mobile de faux documents qui fonctionnait à proximité du Consulat haïtien dans la zone universitaire à Santo-Domingo.



Ce laboratoire de contrefaçon de documents haïtiens : passeports, certificats de naissance, extraits de naissance et de mariage entre autres, qui opérait à l’intérieur de 2 véhicules (Nissan blanche, A578942 et Toyota verte A182878) était dirigé par Paul Romel un ressortissant haïtien qui a été arrêté dans l'un des véhicules utilisés pour produire les faux documents. Deux autres complices Wilson Escaly et un autre connu sous le surnom de « Chuchuta » sont activement recherchés par la police.



Les faux documents servaient entre autres à obtenir des visas et d’autres documents de manière frauduleuse.



Lors de l’opération, la police outre les véhicules, à saisie dans les coffres de ceux-ci : une imprimante photo, 25 unités de papier d'impression, 119 passeports, 196 certificats de naissance, 58 extraits de certificats de naissance, 454 reçus de demande de retrait de passeports et un certificat de mariage.



Paul Romel, l'équipement et les documents et les véhicules saisis ont été immédiatement mis à la disposition du Ministère Public.



SL/ HaïtiLibre