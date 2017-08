Haïti - Actualité : Zapping...





Accord de concession entre Kaliko Beach Hôtel et Hilton :

Ce mardi matin le Ministère du Tourisme informe que ce sera signé dans les locaux de Kaliko Beach sur la Côte des Arcadins, un accord de concession entre Kaliko Beach Hôtel et Hilton. Le label « Double Tree » de Hilton sera attribué à Kaliko.



Manifestation de taxi-motos :

Lundi de nombreux chauffeurs de taxi-moto ont investi les rues de Port-au-Prince pour protester contre le montant de 1,750 Gourdes imposé par les autorité dans le cadre des nouvelles mesures de sécurité, qui rendent obligatoire le port d'un casque et d'un t-shirt identifié. S'ils ne sont pas contre ces mesures, les chauffeurs affirment ne pas disposer d'une telle somme d'argent pour acquérir ces accessoires avant la date limite du 8 août prochain . Ils demandent au maire de Port-au-Prince Youri Chevry de leur venir en aide.



Nouveau Consul d’Haïti à Atlanta :

Le personnel du Consulat d’Haïti à Atlanta souhaite bonne chance et bon travail au nouveau Consul Roody Metellus, Chef de Mission par Intérim depuis le 27 juillet dernier. Le Consulat d’Haïti profite de cette occasion pour remercier le Pasteur Faustin Lebon pour son service en tant que Consul de juillet 2016 à juillet 2017.



Propos du DG de la PNH :

« Notre police est Nationale, mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre souveraineté pour faire n’importe quoi. Tous les regards sont fixés sur nous. Nous avons un devoir d’image et un devoir de résultats » a déclaré Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH)



Nettoyage à Port-au-Prince :

Le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry accompagné de son adjointe Mme Kettyna Bellabe, a lancé les grands travaux de nettoyage du Bld Harry Truman.



Protecteur du citoyen : audition des candidats :

Jean Renel Sénatus, Président la Commission « Justice, Sécurité et Défense Nationale » du Sénat a annoncé que les candidats au poste de protecteur du citoyen, seront auditionnés, devant la Commission mercredi 9 août. Par ailleurs il a promis de soumettre son rapport à l’Assemblée jeudi prochain.



