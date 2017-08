Haïti - Petit-Goâve : Un missionnaire américain agressé





Dans la nuit du samedi 5 août 2017 aux environs de 10h00 p.m. Ernie Rice, 63 ans, un missionnaire américain, membre de l'église Baptiste du Texas et de l’Organisation « Good for Haiti » a été violemment agressé et blessé à son domicile à Cap-Destré, une habitation de la 12ème section communale de Petit-Goâve.



Il a été transporté d'urgence à l’hôpital où il a reçu des soins. Depuis, il est retourné dans sa résidence.



L'agresseur présumé Luckner Labonté alias « Pa fè mal » a été appréhendé par la police mardi 8 août vers 11h00 du matin à Béatrice et conduit au commissariat de Petit-Goâve.



Le missionnaire Rice, a raconté son agression au micro de Radio Preference « [...] Luckner Labonté qui habitait dans la zone, s'est introduit dans ma maison après avoir frappé à ma porte violemment avec une grosse Pierre, puis il s'est approché de moi. Il parlait créole, il disait beaucoup de mots et je ne comprenais pas tout. Certainement il voulait de l'argent, il a saisi un morceau de bois et m'a frappé sur la tête un terrible coup, je suis tombé par terre en sang et je me suis évanoui... Mon agent de sécurité et les voisins m'ont secouru. J'ai beaucoup apprécié le support des gens [...] »



Rappelons que Rice vit en Haïti depuis 2011, il travaille dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes à qui il apprend à fabriquer des meubles.



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)