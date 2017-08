Haïti - Actualité : Zapping...





Prospection de 2 sites géologiques :

Ce mercredi matin a été signé une convention sur la prospection de 2 sites géologiques situés aux Abricots et à Moron dans le département de la Grand'Anse. Cette convention a été paraphée par le Ministère de la Culture et de la Communication et l'unité de Recherches en Géosciences (URGéo) de la Faculté des Sciences de l'Université d'État d'Haïti (FDS/UEH).



Taxi-moto, le Maire Chévry appelle au dialogue :

Suite à la manifestation lundi des chauffeurs de taxi-motos, dans plusieurs rues de la capitale http://www.haitilibre.com/article-21755-haiti-actualite-zapping.html pour dénoncer les frais de 1,750 gourdes réclamés par les autorités communales pour leur enregistrement (casques et t-shirt identifiés) le Maire de Port-au-Prince, Youri Chévry, a déclaré « la manifestation n’est pas la meilleure solution, il y a d’autres recours comme le dialogue » ajoutant « [...] tôt ou tard il faudra bien que le secteur du transport soit régularisé ».



Reprise des assises criminelles :

Me Bernard Sainvil, le Doyen du Tribunal de Première Instance (TPI) de Port-au-Prince, annonce la reprise http://www.haitilibre.com/article-21718-haiti-actualite-zapping.html ce mercredi, des assises criminelles sans assistance de jury, suspendues depuis le 3 juillet dernier en raison de la grève des greffiers et huissiers http://www.haitilibre.com/article-21708-haiti-actualite-zapping.html



Élections partielles en attente :

Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) attend la réponse a une correspondance adressée à l’Exécutif, concernant les élections partielles pour deux sièges de députés à Marchand Dessalines et Cerca-la-Source, le siège du Sénateur élu Guy Philippe emprisonné aux USA et 10 postes au niveau des Collectivités territoriales.



30 candidats au poste de Protecteur du Citoyen :

Les 30 candidats en lice pour le poste de Protecteur du citoyen (OPC) ont été reçus lundi par la Commission justice et sécurité du Grand corps, en vue du choix du nouveau patron de l’OPC.



Lancement des exercices SIMEX 2017 :

Mercredi, le Ministère de l’Intérieur et la Direction de la protection civile a annoncé le lancement des prochains exercices de simulation « ouragans - inondations », SIMEX 2017. Cette activité se déroulera, cette année, durant 2 jours dans le Sud-Est plus particulièrement à Marigot et à Savane Grand-Bois.



HL/ HaïtiLibre