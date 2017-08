Haïti - FLASH : Vaste opération contre des haïtiens en RD, 510 arrestations !





Cette semaine, suite aux informations des services de renseignements sur la localisation de migrants sans documents, la Direction Générale des Migrations (DGM) a exécuté une vaste opération de contrôle migratoire dans différentes localités de la province de Santiago Rodriguez (Nord Ouest de la République Dominicaine).



60 inspecteurs et agents de la DGM avec le soutien de plusieurs dizaines de militaires de la 4 ème Brigade d'infanterie de l'armée dominicaine, en coordination avec le ministère public de la Province Santiago Rodriguez, ont mené des opérations dans les localités de Los Tomines, La Joya, Cambelen, Fello Rosario, Villa Polín, Las Espinas, Cerro Dulce, Alto de Cana, Cruce de Maguana, Guayabal, Mejoramiento Social, El Limón et El Guano.



510 étrangers d’origine haïtienne ont été arrêtées au cours de ces opérations qui ont durée une journée. Après un processus d’identification et de triage,182 ressortissants haïtiens dont 161 hommes et 21 femmes, dont certains étaient engagés dans la prostitution, ont été déportés en Haïti par le poste frontière de Dajabón,



Le Général Máximo William Muñoz Delgado, Directeur Général de la DGM, a confirmé que ces opérations surprises vont se poursuivre dans d'autres provinces du territoire national, pour continuer à localiser et déporter tous les étrangers vivant en situation irrégulière sur le territoire dominicain, qui contrevient aux dispositions de la loi 285-04.



SL/ HaïtiLibre