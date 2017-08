Haïti - Diaspora : Message du Consul de Chicago





Lesly Condé, le Consul Général de la République d’Haïti à Chicago se fait le devoir de rappeler à la communauté haïtienne toute entière que le lundi 14 août 2017 ramène le 226e anniversaire de la Cérémonie du Bois Caïman ; événement très important dans l’histoire de l’humanité puisqu’il conduisit à la création de la première république noire du monde.



À cette occasion, le « Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti » organisera avec l’appui de la Mission Consulaire, le vendredi 11 août à partir de 7h30 p.m., une soirée récréative, culturelle et patriotique au local de Kizin Creole situé au 2311 W. Howard, Chicago Il. Au programme : Message du Consul Général. Un goûter et des rafraîchissements seront également offerts.



Nous comptons, cette année encore, sur une bonne participation des membres de la communauté à cette importante activité qui célèbre un moment de l’histoire dont le symbolisme ne doit jamais être oublié.



Le Samedi 12 août, Haïti participera au Carnaval caribéen de Chicago. Le défilé débutera à 1h00 p.m. au Midway Plaisance, entre Stoney Island et Cottage Grove. Cette participation est patronnée par le Consulat Général d’Haïti.



Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago espère que la communauté participera fièrement à ces deux activités qui font du mois d’août un mois historiquement et culturellement significatif.



HL/ HaïtiLibre