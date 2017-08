Haïti - Actualité : Zapping...





Enquête sur les mauvais résultats du Bac :

Selon Miloody Vincent responsable de la Communication au Ministère de l’Éducation Nationale, le Ministère devrait mettre sur pied prochainement une commission, chargée d’analyser les causes du faible taux de succès enregistrés aux Bac 2016- 2017 (Taux de réussite au niveau national 30.74%) http://www.haitilibre.com/article-21744-haiti-actualite-zapping.html http://www.haitilibre.com/article-21736-haiti-flash-resultats-complets-du-bac-2016-2017-pour-les-10-departements-et-par-eleve.html



Reboisement du littoral :

Afin de reboiser le littoral de différentes communes de la zone côtière du département du Sud dévastées par le passage de l’ouragan Matthew, la Direction Départementale du Ministère de l’Environnement, renforce sa pépinière du côté de Carpentier (Port-Salut). Cette pépinière, dotée d’espèces côtières entre autres des raisins, des icaques, des mangroves, permettra aussi le reboisement des environnements immédiats des embouchures de la zone, en vue de protéger les populations contre les marées montantes. Mise en place en 2014, avec l’appui d’ONU-environnement à partir d’un fond du gouvernement de la Norvège, cette pépinière a déjà permis d’emblaver des hectares dénudés de l’écosystème de mangroves de St Jean du Sud. http://www.haitilibre.com/article-21742-haiti-environnement-le-bambous-contre-les-impacts-devastateurs-des-eaux.html http://www.haitilibre.com/article-21531-haiti-environnement-lancement-d-une-pepiniere-centrale-a-camp-perrin.html



De l’électricité 24/24 pour tous dans 22 mois ? :

En marge de l'investiture d'une Commission présidentielle pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes http://www.icihaiti.com/article-21773-icihaiti-politique-investiture-de-la-commission-pour-l-insertion-socio-professionnelle-des-jeunes.html , le Président Moïse a réitéré sa promesse faites il y a 2 mois http://www.haitilibre.com/article-21342-haiti-flash-moise-reitere-sa-promesse-d-electricite-24-24-dans-tout-le-pays-d-ici-2-ans.html de fournir de l'électricité 24 heures par jour dans le pays d’ici 22 mois maintenant « Quand j'ai dit que l'électricité sera disponible 24 heures par jour, je ne parlais pas uniquement de Port-au-Prince, mais du pays tout entier » sans expliquer comment il entend procéder pour tenir cette promesse...



La Loterie d’Haïti veut s’inspirer des dominicains :

Lundi 7 et mardi 8 août, Marie Margareth Fortune , la Directrice Générale de la Loterie de l'État Haïtien (LEH) était en mission exploratoire dans les locaux de la Loterie Nationale de la République Dominicaine, qui régule les jeux de hasard sur le territoire dominicain afin de tirer avantage de leurs meilleures pratiques.



Projet d’insertion professionnelle des handicapés :

Le Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) à travers son Service de Placement, a rencontré des représentants d'Associations de personnes handicapées autour du projet d’insertion professionnelle « Des services d’accès à l’emploi inclusifs aux personnes handicapées ». Les échanges ont prouvé l’engouement des potentiels bénéficiaires du projet porté par Handicap International en collaboration avec d'autres partenaires dont le BSEIPH, l’INFP, la Fondation Fonkoze, Palmis et « Sant Kore Lavi ».



Le Centre de formation de Léogâne change de nom :

Le Ministère de la Défense avise le public en général, que son Centre de formation situé dans la commune de Léogâne, Route Nationale #2, s’appelle désormais : Centre de Formation Militaire Anacaona de Léogâne.



