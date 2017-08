Haïti - FLASH : Résultats 9ème Année Fondamentale pour 9 départements





Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) vient de rendre disponible les résultats par département des examens de 9ème année fondamentale pour 9 des 10 départements scolaires : Artibonite, Centre, Grande-Anse, Nippes, Nord-Ouest, Sud, Sud-est, Nord et Ouest



Résultats suivant les données communiquées par le Bureau National des Examens d’État (BUNEXE) par département :



Résultats 9ème AF pour l'année académique 2016-2017 :



Artibonite : taux de réussite 75 % soit 18,641 candidats admis sur 24,887 participants (62.32% en 2015-2016) ;



Centre ; taux de réussite 74% soit 10,786 candidats admis sur 14,539 participants (75.87% en 2015-2016) ;



Grande-Anse : taux de réussite 65% soit 4,350 candidats admis sur 6,658 participants (66.62% en 2015-2016) ;



Nippes : taux de réussite 86% soit 5,309 candidats admis sur 6,161 participants (81% en 2015-2016) ;



Nord-Ouest ; taux de réussite 75% soit 9,502 candidats admis sur 12,665 participants (70.04% en 2015-2016) ;



Sud : taux de réussite 74% soit 7,960 candidats admis sur 10,761 participants (78.44% en 2015-2016) ;



Sud-Est : taux de réussite 70% soit 5,668 candidats admis sur 8,084 participants (66.98% en 2015-2016) ;



Nord ; taux de réussite 82% soit 17,335 candidats admis sur 21,025 participants (78.53% en 2015-2016) ;



Ouest : taux de réussite 79% soit 77,107 candidats admis sur 98,184 candidats (70.01% en 2015-2016) ;



Nord-Est : devrait être publiés incessamment selon le Ministère.



Les responsables d’établissements scolaires sont invités à retirer le palmarès de leur école à la Direction départementale d’éducation concernée.



Notez que le palmarès par école (par département) et par élève n’ont pas encore été publiés par le Ministère de l’Éducation National. Nous vous informerons dès que ces données seront disponibles. suivez l’information sur HL



HL/ S/ HaïtiLibre