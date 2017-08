Haïti - Politique : Plus de passeports en souffrance en Haïti !





Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, a annoncé qu’en juillet 2017, l'ensemble des Centres de Réception et de Livraison de Documents d'Identification (CRLDI) avaient produit un nombre record de 72,264 passeports, dont 64,517 ont été livrés.



Se félicitant du résultat, il a affirmé que l'ensemble des dossiers de passeports en souffrance a été totalement éliminé à la fin juillet, conformément à l’échéance fixée dans le cadre de l’opération de redressement.



Le Ministre Saint-Albin a souligné qu’actuellement la Direction de l’Immigration et de l’Émigration (DIE) travaille seulement sur les nouvelles demandes. Avec une capacité de production de 4,000 passeports, en moyenne, par jour, pour une demande journalière d'environ 2,200 passeports, la DIE a également été instruite afin de multiplier les efforts pour atteindre la norme des 5 jours ouvrables pour la production de toute demande de passeport normalement déposée.



Par ailleurs, le Ministère entend continuer à prendre de nouvelles dispositions afin de conforter définitivement ces avancées. Aussi, le Ministre a annoncé un nouveau partenariat avec l'Office des Postes d'Haïti qui, bientôt, livrera les passeports et d'autres documents d'identité directement chez le requérant.



Il ne reste plus maintenant qu’a offrir les mêmes délais et la même qualité de service dans la diaspora où les délais de plusieurs mois sont courant, quant il ne s’agit pas d’années comme en République Dominicaine qui en guise de passeport dot se contenter de promesses jamais tenues du gouvernement haïtien...



HL/ S/ HaïtiLibre