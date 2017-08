Haïti - Santé : Inauguration d'un service de dialyse aux Cayes





Vendredi à l'hôpital de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) des Cayes, en présence du Roosevelt Bellevue, Ministre des Affaires Sociales et du Travail, Agabus Joseph, le Directeur Général de l'OFATMA et du Dr. Jacques M. Jeudy Directeur du Programme National de dialyse de l'Office, le Président Jovenel Moïse, a procédé, à l'inauguration d'un service de dialyse médicalisée qui permettra entre-autres aux patients du Grand Sud de ne plus avoir a se déplacer à Port-au-Prince pour des services de dialyse.



L'Unité de dialyse médicalisée de l'hôpital de l'OFATMA des Cayes, d’une superficie de 145 m2 comprend 4 dialyseurs, 1 système de traitement d'eau, un réservoir d'eau de 26,000 gallons et une alimentation électrique solaire de 20 KW.



Cette unité offre la dialyse péritonéale et l'émodialyse. Ouverte du lundi au samedi, de 7h00 a.m. à 6h00 p.m. ce service de dialyse fonctionnera avec 4 médecins, 1 urologue, 2 chirurgiens et 1 interne nerphrologue.



« C'est la volonté politique qu'il nous faut et aujourd'hui elle est là » a souligné le Chef de l’État qui a fait référence à la création de cette deuxième Unité de dialyse médicalisée dans le pays en moins de 6 mois http://www.haitilibre.com/article-20972-haiti-sante-inauguration-d-un-service-de-dialyse-a-l-hopital-ofatma.html sans compter l'inauguration prochaine d'un troisème service de dialyse dans le département du Nord, dans la ville du Cap-Haïtien.



HL/ S/ HaïtiLibre