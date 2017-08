Haïti - Actualité : Zapping...





Diplomatie : Moïse fait le ménage à Montréal :

Moïse fait le ménage a Montréal et remplace le Consul Général Justin Viard, qui est démit de ses fonctions par la Chancellerie, pour la deuxième fois en 2 ans http://www.haitilibre.com/article-15053-haiti-flash-justin-viard-consul-general-d-haiti-a-montreal-revoque.html http://www.icihaiti.com/article-17649-icihaiti-diaspora-retour-de-justin-viard-comme-consul-d-haiti-a-montreal.html . Il est remplacé par Mme Laury Lamothe nommée Cheffe de poste a.i au Consulat de Montréal, il y a deux semaines. La Chancellerie devrait nommer prochainement le Consul Général de la mission diplomatique de Montréal.



Vers la formation du Conseil Électoral Permanent :

Mercredi une rencontre a eu lieu entre le Président Jovenel Moise et les présidents des deux Chambres du Parlement. Jeudi le Sénateur Latortue, Président du Sénat a annoncé qu’au cours de cette réunion [à laquelle aucun représentant du pouvoir judiciaire n’a assisté...] il avait été convenu de lancer le processus de formation du Conseil Électoral Permanent d’ici la fin de semaine prochaine pour désigner les 3 représentants de l'État (Exécutif, Législatif et Judiciaire).



Aide aux familles de policiers tués en fonction :

Michel Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police National d’Haïti (PNH) a confirmé le paiement avant la rentrée des classes, d'une aide de 9 millions de Gourdes à 156 familles de policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions.



Les Grenadiers quittent le TOP 50 :

Les Grenadiers, après être entrée dans le TOP 50 en juillet dernier (49e au classement mondial) http://www.haitilibre.com/article-21463-haiti-football-les-grenadiers-dans-le-top-50-mondial.html qui n’ont joué aucun match amical depuis, viennent de perdre 6 places au mois d'août et se retrouve maintenant en 55e position avec 667 points au classement mondial FIFA.



Clôture du camps d’été de la PNH Sud :

Jeudi après-midi au commissariat des Cayes, a eu lieu la clôture de la première édition du camp d'été de la Police Nationale d’Haïti (PNH) du Sud. La majorité des 42 enfants âgés entre 9 et 12 ans, étaient tristes de se séparer de leurs nouveaux amis et des policiers avec qui ils ont passé 4 semaines durant lesquelles ils se sont amusé et acquis de nouvelles connaissances dans plusieurs domaines pouvant contribuer à leur développement social.



La jeunesse un atout majeur pour le développement d’Haïti :

« Jeunesse, moteur de la Paix et du développement durable » tel est le thème retenu pour la célébration, ce samedi 12 août en Haiti, de la Journée Internationale de la Jeunesse http://www.icihaiti.com/article-21787-icihaiti-social-celebration-de-la-journee-internationale-de-la-jeunesse.html . L’occasion pour Régine Lamur, la Ministre de la jeunesse de rappeler que la jeunesse reste et demeure un atout majeur pour le développement du pays.



