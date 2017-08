Haïti - Politique : Atelier de réflexions sur le développement de la zone frontalière





Vendredi, dans le cadre du renouvellement des intentions et des orientations au niveau de la zone frontalière terrestre haïtiano-dominicaine, le Ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) a organisé un atelier intersectoriel de réflexions sur le développement et l’aménagement de la zone frontalière, qui a rassemblé de nombreux cadres de l’administration publique.



Dans ses propos de circonstance, Stevenson Jacques Thimoléon, le Directeur Général du MPCE, a insisté sur l’importance de l’actualisation de la stratégie de développement et d’aménagement de la bande frontalière élaborée par le Ministère, afin de présenter des solutions plausibles et réalistes. Il a proposé notamment de réfléchir sur le problème de financement et de revoir la stratégie en s’inspirant éventuellement des modèles performants fonctionnant dans d’autres pays. Il faut élaborer un programme opératif multisectoriel d’interventions au niveau de la bande frontalière tout en actualisant le diagnostic de celle-ci, soutient-il.



Peretz Ebert Peltrop, le Directeur de l’Aménagement du territoire et du Développement local et régional du Ministère a affirmé, que la vision frontalière de développement et d’aménagement se veut une déclinaison de la vision nationale et se formule ainsi « La bande frontalière haïtienne : un territoire dynamique, intégré au territoire national et administré ». Il a souligné que plusieurs objectifs concourent à la mise en place de cette stratégie notamment, celui d’intégrer le territoire frontalier au territoire national et de construire un nouvel espace de développement économique et social.



Aviol Fleurant, le Ministre de Planification intervenant à la fin de cet atelier tout en saluant cette initiative a appelé les secteurs concernés à tout mettre en œuvre afin de dynamiser la bande frontalière. En ce sens, il a recommandé de faire l’inventaire des documentations existantes pour mieux préparer l’intervention des différents secteurs dans cette zone en vue de renforcer et moderniser les infrastructures et promouvoir des investissements publics et privés en vue de la création d’emplois durables.



HL/ S/ HaïtiLibre