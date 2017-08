Haïti - Agriculture : La FAO forme 32 transformateurs de produits agricoles





Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Amélioration de la sécurité alimentaire dans le Nord-Est », financé par l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a réalisé dans la commune de Ouanaminthe, un atelier de formation à l’attention de 32 membres de Champs Écoles Paysan (CEP) (provenant des communes de : Ouanaminthe, Fort Liberté, Férrier et Capotille, du département du Nord-Est d’Haïti), spécialisés dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles.



Cette formation a permis aux participants de découvrir différentes manières de rentabiliser leurs activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles afin de mieux orienter les choix de valorisation de ces produits. Les participants ont appris, par exemple, à utiliser le sésame, l’arachide, la noix de coco, le hareng et l’ail dans la fabrication des produits dérivés du manioc, ce qui leur permettra, non seulement d’augmenter la marge de profit de leurs activités, mais également, d’améliorer la qualité nutritionnelle des cassaves.



Paul Juvena, Facilitatrice du CEP « Men anpil, chay pa lou », spécialisé dans la transformation du manioc, a exprimé sa satisfaction après avoir participé à cette formation de trois jours en gestion et renforcement organisationnel. « Cette formation m’a aidé à faire de meilleurs calculs des dépenses et des recettes pour augmenter mes marges de profit ».



Abondant dans le même sens Gisèle Adrien, membre du CEP « Fanm Vanyan » de la localité de Cana, a souligné « Avec cette formation, nous nous sentons mieux armées pour faire une meilleure gestion et commercialisation de nos activités de transformation des produits agricoles. Maintenant, nous sommes capables de calculer les coûts de production, les recettes ainsi que la marge de profit généré. Nous allons nous servir de ces connaissances pour optimiser nos profits et faire de meilleurs choix ».



Cette formation visait également à aider les membres des Champs Écoles Paysan à se structurer afin de mieux valoriser les produits laitiers, maraîchers et ceux dérivés entre autres du manioc et de l’arachide. Les participants ont acquis des connaissances qui leur permettront de mieux gérer et de prendre en compte la valeur monétaire de la main-d’œuvre impliquée dans le processus de fabrication et de commercialisation des produits dérivés.



Télécharger le document « L'approche Champ École Paysan en Haïti » : http://www.haitilibre.com/docs/a-au457f.pdf



HL/ HaïtiLibre