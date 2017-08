Haïti - Actualité : Zapping...





Nouvelle journée de manifestation à Petit-Goâve :

« Lundi 14 août, sera une nouvelle journée de tensions et de blocages de toutes les voies de communication à Petit-Goâve » ont annoncé dimanche soir vers 10h30 des militants du PHTK et alliés de Petit-Goâve, sur les ondes de la Radio Préférence FM « Puisque la Primature nous a menti, nous allons occuper le macadam très tôt lundi. Le Gouvernement doit respecter ses promesses envers nous, ou bien il nous intègre dans l'administration publique ou bien nous continuerons à manifester constamment. Lundi nous montrerons de quoi nous sommes capables : la route nationale #2 sera bloquée » ont menacé les militants. HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)



Consul d’Atlanta fermé :

Le Consulat Général d'Haïti à Atlanta informe le public en général et la communauté haïtienne de Georgia en particulier que le Consulat sera fermé le mardi 15 août 2017, en raison de la Fête de Notre-Dame de l'Assomption. Les heures de bureau reprendront normalement le mercredi 16 août 2017 à partir de 9h00 a.m.



Accident de circulation à Ouanaminthe :

La Direction de la Protection Civil (DPC) nous informe qu’un accident de la circulation s'est produits samedi à l'entrée de Ouanaminthe. Bilan : 3 blessés, transportés rapidement à l'hôpital.



Propos de Laurent Lamothe :

« Il n'y a pas de progrès sans la volonté de progresser, sans la participation de tout le peuple dans le développement du pays » a déclaré Laurent Lamothe ex Premier Ministre d’Haïti.



Petit-Goâve : l’Hôpital parfaitement opérationnel :

À l'occasion de la fête patronale, l'hôpital Notre Dame de Petit-Goâve confirme que ses services sont prêt à répondre aux besoins de soins de santé de la population, soulignant que la salle d'urgence est pourvue de matériels et de médicaments pour que des soins de qualité soient administrés aux blessés. Le Dr. Charléus Ernso, Directeur de l'hôpital Notre Dame remercie la Ministre de la santé Marie Greta Roy Clément, la Présidence, la Primature et le Dr Martial Bénêche, Directeur de la Direction Sanitaire de l'Ouest (DSO) pour leur aide.



Vote du projet de loi sur le travail en 3 X 8 heures :

Le Président Moïse a salué le vote par le Sénat d’un projet de loi portant organisation et réglementation du travail en trois tranches de huit heures par journée de 24 heures (différent de celui proposé par l’Exécutif et approuvé en Conseil des ministres). Ce projet de loi, doit maintenant être transmis à la Chambre basse pour être ratifier dans les mêmes termes avant d’être remis à l’Exécutif pour publication dans le journal officiel « Le Moniteur ».



HL/ HaïtiLibre