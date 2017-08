Haïti - Agriculture : La FAO et le MARNDR aide 1,250 pêcheurs de la Grand'Anse





Pour pallier aux difficultés auxquelles font face les associations de pêcheurs de la Grand'Anse depuis le passage de l'ouragan Matthew, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à travers la Direction Départementale Agricole de la Grand'Anse, mettent en œuvre le Projet « Protection, réhabilitation et diversification des moyens d'existence des populations affectées par l'ouragan Matthew en Haïti », ciblant 12,000 ménages ruraux (60.000 personnes) du Grand Sud, dont 1,250 pêcheurs du Département de la Grand'Anse.



Outre la commune de Roseaux, la FAO et le Ministère de l'Agriculture ciblent 7 autres communes de la Grand'Anse dans le cadre de cette initiative qui vise à équiper les groupements de pêcheurs en matériels, tels que des lignes en nylon, des hameçons, des moteurs et des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP).



Le Maire de la commune de Roseaux, Olin Jean Richard, a remercié la FAO et le Ministère pour cette initiative destinée à aider les ménages vivant de la pêche dans la réhabilitation de leurs moyens d'existence « Suite au passage de l'ouragan Matthew, divers matériels dont des DCP ont été détruits. En outre, les alluvions déposées dans la mer suite aux inondations provoquées par Matthew, ont rendu difficile la pêche sur la côte. Je suis soulagé de cette distribution, qui survient avant la rentrée des classes, va permettre aux pêcheurs de reprendre leurs activités » plaidant en faveur de la mise en place de magasins de matériels de pêche et de chambres froides pour la conservation des poissons.



Gilot Ichmith, Président de l'Association des Pêcheurs de Roseaux, qui remercie grandement la FAO et le Ministère pour ces distributions, s'est dit satisfait quant à l'importance d'une telle initiative et des retombées significatives qu'elle va apporter au sein de la communauté.



Mise à part la distribution de matériels et d'équipements de pêche, le projet entend également renforcer les capacités des pêcheurs sur l'utilisation, la gestion et la maintenance de ces matériels.



HL/ HaïtiLibre