Haïti - Politique : L’EDH fait le point sur ses «efforts»





Dans le cadre des « des lundis de la Presse » Hervé Pierre-Louis, le Directeur Général de l'Electricité d'Haïti (EDH), a fait le point sur la situation...



Il a mentionné quelques chiffres traduisant le résultat des « efforts» de la nouvelle équipe de Direction de l’entreprise comme « Certains circuits de la zone métropolitaine, la distribution journalière de courant électrique est de 14 à 20h ; Le taux de recouvrement est passé de 76% à 98% de février 2017 à juin 2017 ; le nombre de clients actifs est passé de 183,000 à 188,000 et 4.800 nouveaux compteurs ont été installés ».



Par ailleurs il a expliqué qu’en raison d’une forte augmentation de la distribution du courant électrique, des réparations des systèmes d'alimentation sont en cours dans les villes de province, notamment à l'Arcahaie et à Fort-Liberté.



« Le rétablissement du courant électrique dans les communes de Marchand Dessalines, Desdunes et Grande Saline, après plus de 4 ans de blackout, est l'un des défis relevés par l'EDH » soulignant que ces actions s’inscrivent dans le cadre de la volonté du Chef de l’État que l'EDH puisse fournir de l'électricité 24h/24h, sur l’ensemble du territoire national.



Pour un meilleur rendement de l’EDH, en parlant des perspectives Hervé Pierre-Louis a indiqué que l’EDH envisageait entre autres : la réhabilitation de la Centrale de Carrefour, l'installation de 30,000 nouveaux compteurs à Delmas et à Martissant et une campagne de sensibilisation « Peye pou sa w jwen » destiné à changer le comportement des consommateurs, pour qu’ils acquittent leur facture de consommation électrique à la date d'échéance.



HL/ HaïtiLibre