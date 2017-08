Haïti - Actualité : Zapping...





Taxi-Moto : Nouvelles mesures en vigueur :

Depuis lundi 14 août 2017, les chauffeurs de taxi-moto ne peuvent plus circuler sans casque ni gilet et transporter plus d’un passager, selon un communiqué de la Secrétairerie d’Etat à la sécurité publique.



Triple évasions au BLTS :

Dans la nuit du 12 au 13 aout 3 détenus se sont échappés des locaux du Bureau de Lutte Contre le Trafic de Stupéfiants. Les évadés : Berger Milot, un présumé Chef de gang impliqué dans l'attaque du cortège présidentiel à l'Arcahaie, Clauvis Cadet et un bahamien Taylor Periquio Valentino (recherché par le FBI) étaient enfermé dans une cellule sécurisée, sous la haute surveillance de 6 policiers armés et expérimentés, formés en Colombie et aux États-Unis, qui ont été placés en isolement. Informations confirmées par l’inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de Police Nationale d’Haïti qui n’a pas été en mesure d’expliquer comment ces bandits se sont évadés de cette cellule dont aucun barreau n’a été scié. En attendant la suite de l’enquête, des avis de recherches ont été lancés contre les détenus en cavale.



11 candidats bénéficiaires de bourses du Canada :

Le Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF) financé Affaires Mondiales Canada (AMC) a sélectionné 11 étudiants haïtiens pour la cohorte 2017. Ces derniers vont se spécialiser en : génie des eaux, épidémiologie, santé publique, audit et contrôle interne, administration publique et gestion des infrastructures hydroagricoles. 9 d'entre eux, dont 5 femmes et 4 hommes, vont partir dans les prochains jours pour deux ans. Ces étudiants proviennent de différents ministères dont celui des Finances et de l’Agriculture, de l’Association haïtienne des économistes (AHE), de la Faculté d’Agronomie et de la Faculté de Médecine vétérinaire (FAMV-UEH).



Consulat de Montréal fermé :

Le Consulat Général de la République d'Haïti à Montréal informe le public en Général et la communauté haïtienne en particulier que ses bureaux seront fermés, le mardi 15 août 2017, à l'occasion de la fête Notre Dame en Haïti. Les services reprendront comme à l'ordinaire le mercredi 16 août.



Des artistes haïtiens en Chine :

Le Ballet Bacoulou et l’Orchestre traditionnel d’Haïti, sont actuellement en Chine pour participer à la 10e Édition du « China International Youth Arts Festival » qui se tient du 10 au 21 août 2017. L’événement principal se passe à Beijing, mais 9 autres villes du pays, dont Shanghai, Guangzhou et Jinan accueilleront d’autres activités. Concerts, opéra, danse, forums, expositions et ateliers de travail, entre autres, sont inscrits au programme du festival qui reçoit plus de 5,000 artistes venus de 37 pays et régions du monde.



La plage de Gelée est propre ! :

Au cours du Camp d’été « Gelée zéro fatras », les participants ont nettoyé la plage de Gelée aux Cayes http://www.haitilibre.com/article-21724-haiti-environnement-les-jeunes-des-cayes-s-impliquent-dans-la-gestion-des-dechets.html . Cette initiative de la Mairie des Cayes, chaleureusement accueillie par les marchandes et les visiteurs a été réalisée grâce à un appui financier d’ONU Environnement/Haïti à partir d’un fond du Gouvernement de la Norvège.



HL/ HaïtiLibre