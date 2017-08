Haïti - FLASH : Réajustement des frais scolaires dans les écoles publiques





À 3 semaines de la rentrée scolaire prévue le lundi 4 septembre, Pierre Josué A. Cadet le Ministre de l’Éducation Nationale, informe dans une circulaire datée du 11 août dernier que le Ministère a fixé à 1,000 Gourdes (mille gourdes), les frais scolaires dans les écoles publiques pour le troisième cycle du fondamental et le secondaire, à compter de l’année académique 2017-2018.



Le Ministre Cadet précise dans sa circulaire que « ce montant doit servir pour les travaux de nettoyage des institutions scolaires, et pour offrir des services tels que confection de dépliants et l’achat de feuilles pour les examens entre autres » Plus loin, il rappelle que les frais scolaires pour le premier et le deuxième cycle sont interdits.



Le Ministre appelle les Directeurs Départementaux, avec l’appui des inspecteurs, à prendre toutes les dispositions pour la pleine application de cette disposition.



HL/ HaïtiLibre