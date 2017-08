Haïti - Cyclisme : Willy Joseph vainqueur de la Course de la Fraternité aux Cayes





Dimanche 13 août, Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC) a accompagné la Fédération Haïtienne de Cyclisme dans l’organisation de la Course de la Fraternité aux Cayes qui s’inscrivait dans la préparation de la sélection nationale à sa participation au championnat du monde de cyclisme en septembre prochain.



Plusieurs milliers de jeunes s’étaient rassemblés sur le parcours de cette course de 70 km pour supporter les performances 32 cyclistes venus du Cap-Haïtien, de Saint-Marc, de Port-au-Prince, de Léogane et des Cayes pour prendre part à ce critérium.



Podium :

1er : Willy Joseph (Léogâne)

2e : Francy Appolon (Port-au-Prince)

3e Kethlain Jude Estimable (Cayes)



La Ministre Lamur, qui était accompagnée du Sénateur Hervé Fourcand et du Député Claudy Robas, a présenté ses plus vives félicitations à tous les participants en général et aux vainqueurs en particuliers. Elle a promis de continuer à supporter le cyclisme dans diverses interventions d’appui du Ministère aux Fédérations et Associations sportives nationales. Elle a applaudi vivement le comportement des jeunes qui ont assisté en grand nombre à cette course et encouragé avec passion les coureurs tout au long de cette course.



BF/ HaïtiLibre