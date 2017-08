Haïti - Actualité : Zapping...





La terre a tremblée dans les Nippes :

La Direction de la Protection Civile nous informe qu'une secousse sismique modérée a été ressentie mercredi matin au environ de 3h17, à Anse-à-Veau et Arnaud (Nippes), créant un mouvement de panique au sein de la population.



Poursuite civile abandonnée contre le Maire Alusma :

Dans le cadre du dossier impliquant le maire de Port-de-Paix, Josué Alusma http://www.haitilibre.com/article-21714-haiti-flash-le-maire-josue-alusma-en-garde-a-vue.html l’avocat de la victime, Me Blanc Michel informe que la plainte déposée a été retirée suite à une entente à l’amiable avec le magistrat. Ce qui met fin à l’action civile mais non à l’action pénale...



Succès du Festival Gelée :

Pour la fête patronale de Notre Dame, des milliers de touristes locaux et internationaux se sont retrouvés au Festival Gelée comme chaque année. Des membres de la diaspora haïtienne ont été particulièrement remarqués. Les festivités se poursuivent jusqu'au samedi 19 août, il n’est pas trop tard pour faire le déplacement et profiter de votre séjour dans le Sud pour visiter le Jardin Botanique des Cayes et Saut Mathurine à Camp Perrin !



Un million de Gourdes pour les collectivités locales :

La Fédération nationale des Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC) d’Haïti a applaudit l’allocation d’un fonds de développement d’un million de Gourdes pour les collectivités locales, inscrite par les députés dans le budget 2017-2018.



Protecteur du Citoyen, fin des auditions :

Mercredi, la Commission « Justice, Sécurité et Défense Nationale » du sénat a achevé l’audition des candidats au poste de Protecteur du Citoyen. Le Sénateur Jean Renel Sénatus, Président de la Commission a annoncé qu’il présentera son rapport ce jeudi à l’Assemblée.



Nouveau Directeur à la tête de la CAS du Nord-Ouest :

Le Président Jovenel Moïse a nommé le citoyen Sony Dordoille à la tête de la Direction de la Caisse d'Assistance Sociale (CAS) dans le Nord-Ouest. C'est l’Agronome Owell Théock, Représentant du Département qui a procédé à son installation cette semaine.



HL/ HaïtiLibre