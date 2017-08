Haïti - FLASH : 3 millions de Gourdes de récompense pour l’arrestation de 3 évadés





Rappelons que dans la nuit du 12 au 13 aout, 3 détenus se sont évadés d'une cellule sécurisée, sous la haute surveillance de 6 policiers expérimentés et armés (dont un inspecteur) dans les locaux du Bureau de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS)



Ils s’agit Berger Milot, un présumé Chef de gang impliqué dans au moins 24 cas enlèvements entre août 2015 et juillet 2017 outre l'attaque du cortège présidentiel à l'Arcahaie, Clauvis Cadet, arrêté à Port-de-Paix pour trafic de drogue et association de malfaiteurs et un bahamien Taylor Periquio Valentino alias « Tico » (recherché par le FBI pour un double meurtre aux USA)



La police recherche activement les 3 hommes en cavale et indiqué que trois millions de gourdes sont disponibles comme récompense, pour toute personnes qui aiderait à arrêter ces 3 évadés. Les autorités dominicaines ont été alertées de cette triple évasion et ont renforcé leur vigilance à la frontière.



Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) encourage vivement les autorités concernées à conduire une enquête sérieuse sur cette évasion qui n’a pu être réalisé qu’avec des complicités internes.



