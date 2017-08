Haïti - Diaspora : Message important de l’Ambassade d’Haïti en RD





L'Ambassade d'Haïti en République Dominicaine confirme à la communauté haïtienne, que le Conseil National de la Migration (CNM) de la République Dominicaine a approuvé la prolongation d'un an, des permis de séjour temporaires accordés à près de 240,000 étrangers inscrits au Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) http://www.haitilibre.com/article-21624-haiti-flash-ultime-sursis-pour-les-haitiens-en-rd-inscrit-au-pnre.html vivant sur le territoire dominicain.



Selon le Ministre de l'Intérieur et de la Police, Carlos Amarante Baret, des instructions ont été passées à la Direction Générale de la Migration (DGM), pour que soit élaboré d'ici le 25 août prochain, un protocole permettant aux étrangers inscrits au Plan, majoritairement des haïtiens, de terminer leur inscription au processus de régularisation.



L'Ambassade d'Haïti, tient à souligner à l'attention des compatriotes concernés, que tous ceux qui n'auront pas finaliser leur inscription dans cette ultime prolongation d'un an, seront considérés comme des illégaux sur le territoire dominicain et déportés en Haïti.



Par ailleurs, l’Ambassade informe que la 2ème Enquête Nationale d'Immigrants sera réalisée prochainement en République Dominicaine. Celle enquête a pour objectif de faire une estimation de la situation économique et socio-démographique de la population migrante et de celles des descendants de la première génération de résidents en République Dominicaine. Elle analysera également l'apport de celle catégorie a l'économie de son pays d'origine.



SL/ HaïtiLibre