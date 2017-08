Haïti - Actualité : Zapping...





L’Ambassadeur d’Haïti à l’OEA rappelé :

Mercredi, l’Ambassadeur d’Haïti au Conseil permanent de l’Organisation des États Américains (OEA), Jean Victor Harvel Jean-Baptiste, nommé en 2016 sous le Gouvernement de transition Privert, pour remplacer l’Ambassadeur Edmond Bocchit, a été rappelé par la Chancellerie haïtienne. Léon Charles, le Ministre conseiller à la représentation permanente d’Haïti à l’OEA à Washington DC, assurera son poste par intérim en attendant la nomination d’un nouvel ambassadeur.



Attentat de Barcelone, message de Moïse :

Suite à l’attentat de Barcelone en Espagne qui a fait 14 morts et plus de 100 blessés, le Président Jovenel Moïse a envoyé ses plus profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes...



Haïti exclus d’un rapport mondial :

Le rapport de compétitivité « The Global Competitiveness Report 2016–2017 » du Forum Économique Mondial, qui vient d'être rendu public n'inclut pas Haïti car Haïti n'a pas remplit les exigences minimales, au même titre que la Guinée, Guyana, Myanmar, les Seychelles et le Swaziland « Pour cette raison, ces économies ne sont pas incluses dans l'édition de ce rapport de cette année » est-il précisé.



Le Ministre de l’Économie défend son budget au Sénat :

Jeudi, Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances, a fait l’exposé des motifs de la loi de finances 2017-2018 au Sénat. Cette nouvelle étape fait suite au vote favorable obtenu à la Chambre des députés où le projet de loi de finances a obtenu un vote favorable http://www.haitilibre.com/article-21758-haiti-politique-projet-de-loi-de-finances-2017-2018-vote-a-la-quasi-unanimite.html . Des discussions préliminaires ont eu lieu entre le Ministre et les sénateurs Hervé Fourcand, Nahoum Marcellus et Sorel Jacinthe, avant que le quorum soit atteint et la séance ouverte par Youri Latortue.



Moïse inspecte les travaux à l’Aéroport :

Jeudi, le Président Jovenel Moïse s’est rendu à l’aéroport International Toussaint Louverture pour inspecter les travaux de modernisation et de réhabilitation en cours http://www.haitilibre.com/article-21771-haiti-politique-suivi-des-travaux-a-l-aeroport-international-toussaint-louverture.html



Installation du DG adjoint à l’UCREF :

Jean Claudy Pierre, le Directeur Général du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) agissant au nom du Ministre Heidi Fortuné, a procédé à l'installation de Ronald D'Mezart à la tête de l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), institution sous la tutelle du MJSP. Il succède à ce poste à Me Clevens Sanon



HL/ HaïtiLibre