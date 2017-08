Haïti - FLASH : Eclipse solaire, horaires en Haïti et mesures de précautions





Vendredi la Protection Civile a tenue une conférence de presse à la résidence du Premier Ministre sur les comportements à adopter durant l’éclipse solaire annoncée pour lundi 21 août 2017.



« Au niveau du Gouvernement des dispositions ont été prises pour accompagner la population » a affirmé le Premier Ministre Jack Guy Lafontant précisant « L'interdit amène l'attirance. Ne vous laissez pas tenter par l'envie de regarder le soleil. Les lunettes solaires ne peuvent pas protéger vos yeux contre l'intensité infrarouge et infraviolet au moment de l’éclipse » ajoutant que le lundi 21 août 2017 n'était pas un jour de congé, mais la prudence était de mise et qu’il valait mieux la suivre sur la TNH qui en assurera la retransmission.



La Direction de la Protection Civile a annoncé que ses brigadiers vont faire du porte-à-porte pour sensibiliser la population et les mairies vont également mobiliser leurs équipes.



l'Agence aérospatiale des États-Unis (NASA) précise que cette éclipse solaire pourra être vue par environ 300 millions de personnes. Tout le continent des Amériques selon leurs positions géographiques, pourra voir l'éclipse totale ou partielle, qui durera au total entre 2 et 3 heures. L'éclipse totale pourra être observée pendant 2 minutes et 40 secondes.



En Haïti l'éclipse ne sera pas totale, mais à 75%. Elle commencera à 1h59 p.m. et atteindra son maximum à 3h25 p.m. pour se terminer à 4h40 p.m



Horaire d’observation du phénomène pour différentes villes en Haïti :



Port-au-Prince l'éclipse commencera à 1:59:23 p.m. et atteindra son maximum à 3:25:17 p.m. pour se terminer à 4:40:23 p.m ;



Port-de-Paix l'éclipse commencera à 1:55:23 p.m. et atteindra son maximum à 3:22:14 p.m. pour se terminer à 4:38:19 p.m ;



Jérémie l'éclipse commencera à 1:55:34 p.m. et atteindra son maximum à 3:22:11 p.m. pour se terminer à 4:38:06 p.m



Gonaïves l'éclipse commencera à 1:56:37 p.m. et atteindra son maximum à 3:23:14 p.m. pour se terminer à 4:38:58 p.m ;



Cap-Haïtien l'éclipse commencera à 1:56:56 p.m. et atteindra son maximum à 3:23:30 p.m. pour se terminer à 4:39:10 p.m ;



Cayes l'éclipse commencera à 1:57:12 p.m. et atteindra son maximum à 3:23:25 p.m. pour se terminer à 4:38:55 p.m



Miragoâne l'éclipse commencera à 1:58:11 p.m. et atteindra son maximum à 3:24:16 p.m. pour se terminer à 4:38:33 p.m



Hinche l'éclipse commencera à 1:58:36 p.m. et atteindra son maximum à 3:24:46 p.m. pour se terminer à 4:40:04 p.m



Jacmel l'éclipse commencera à 1:59:35 p.m. et atteindra son maximum à 3:25:25 p.m. pour se terminer à 4:40:25 p.m



Mesures de précaution à prendre:

Il est nécessaire de prendre des précautions, le soleil ne devant jamais être regardé directement à l'œil nu, l'observation d'une éclipse du soleil peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles il suffit de quelques minutes pour occasionner des lésions irréversibles aux yeux, même s'il peut se passer quelques heures avant qu'elles se manifestent chez la personne. Notez que les yeux des enfants de moins de 12 ans en raison d’un cristallin encore très transparent ont les yeux beaucoup plus sensible que ceux des adultes ce qui multiplie le risque de lésions graves.



Il faut avoir des lunettes spéciales capables de stopper 100% des rayons ultraviolets et infrarouges. Si vous avez gardé des lunettes datant de la dernière éclipse surtout ne les réutilisez pas. Elles sont à usage unique car les rayons abîment leur revêtement.



Les lunettes de Soleil n'offrent pas une protection adéquate et ne doivent pas être utilisées. N’utilisez pas de moyens de protection des yeux alternatif comme : du verre noirci, des films radiologiques, un CD ou d’autres instruments d'optique dépourvus de filtres spéciaux, qui ne protègeront pas vos yeux car ils sont inefficace.



Même équipé de lunette spéciale éclipse, faites des pauses entre les phases d'observation pour permettra à vos yeux de se reposer. Les enfants ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance pendant l'observation du phénomène



L’Observatoire du Numérique en Haïti exprime ses vives préoccupations par rapport à l’urgente nécessité de sensibiliser les populations rurales, surtout dans les endroits les plus reculés du pays. Il estime nécessaire que les instances étatiques concernées et le CONATEL, interviennent auprès des opérateurs de téléphonie mobile, afin que des messages de sensibilisation appropriés soient envoyés sur tous les réseaux.



S/ HaïtiLibre