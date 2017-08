Haïti - Éducation : Début des épreuves du BAC permanent et session extraordinaire





Les examens du baccalauréat permanent et de la session extraordinaire débute ce lundi 21 jusqu’au jeudi 24 août 2017, sur toute l’étendue du territoire national. En raison de l'éclipse solaire partielle, lundi, les candidats sont invités à rentrer plus tôt en salle pour la deuxième épreuve http://www.haitilibre.com/article-21858-haiti-flash-eclipse-solaire-horaires-en-haiti-et-mesures-de-precautions.html



92,355 candidats sont attendus au total pour les deux sessions du Bac (extraordinaire et permanent) qui se dérouleront du lundi 21 août au jeudi 24 août 2017.



Session du Bac permanent : 49,375 candidat :

Centre 1,708, Grand'Anse 1,110, Sud'Est 1,020, Nord-Ouest 2,042, Sud 870, Nippes 600, Nord 3,303, Ouest 32,926, Artibonite, 4,408 et Nord-Est 1,388.



Session extraordinaire : 42,980 candidats :

Centre 2,643, Grand'Anse 1,417, Sud-Est 1,313, Nord-Ouest 2,394, Sud 1,000, Nippes 863, Nord 4,657, Ouest 23,067, Artibonite, 3,882 et Nord-Est 1,744.



Renan Michel, le Directeur du Bureau National des examens d'État (BuNexE) rappelle que « Pour la session extraordinaire, les élèves subissent les examens uniquement les jours indiqués dans la liste de présence détenue par les surveillants. Les matières à reprendre par l’élève ajourné sont indiquées avec la lettre R (reprise). Ils auront à reprendre seulement les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu leur moyenne [...] Quant au Bac permanent, les élèves passeront les épreuves dans toutes les matières » précisant que « Les élèves du bac extraordinaire et ceux du bac permanent auront les mêmes textes d'examens »



Rappel des consignes disciplinaires :



Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répréhensible verra sa copie annuler et sera invité à laisser le local après qu’un procès-verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre années ;



Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examens avec une arme, quelle que soit sa nature ;



Le port de l’uniforme est obligatoire pendant la passation des épreuves ;



L’usage des calculatrices programmables et de tout autre appareil de communication est formellement interdit ;



Les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d’examens, sauf pour les responsables, au besoin ;



Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude avec un téléphone cellulaire sera éliminé ;



Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et/ou dans les centres d’examens sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales ;



Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d’examens de pénétrer dans les salles d’examens ;



Personne ne peut avoir accès à un centre d’examens sans une autorisation spéciale des autorités centrales (ministre, direction générale, BUNEXE, Direction départementale).



HL/ HaïtiLibre