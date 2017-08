Haïti - Humanitaire : Depuis plus de 7 ans, 37,967 haïtiens vivent toujours dans des camps !





Environ 2,900 personnes (1,862 adulte, 315 enfants âgés de moins de 4 ans et 723 entre 5 et 18 ans) déplacées par le séisme de 2010, vivent toujours dans le camp Tabarre ISA, composé d’abris temporaires « T- Shelter » qui ne devaient accueillir les déplacés que durant 3 ans seulement.



Les équipes Santé, Protection, Retour et « Camp Management Operations » (CMO) de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) distribuent des moustiquaires à une vingtaine de familles qui ont aussi reçu des informations sur leur utilisation et sur la manière de se protéger efficacement des maladies vectorielles.



Fred Standley Vincent, de l’équipe CMO de l’OIM qui visite régulièrement le camp, confie « le plus gros défi rencontré, c’est de calmer les frustrations, » rappelant que « L’OIM est le dernier acteur humanitaire qui accompagne ce camp et la population a beaucoup d’attentes, ce qui est normal. »



7 ans, c’est long, cela donne le temps a une population de s’établir en communauté, de créer une vie de quartier, dans le camps on y trouve notamment : Depuis plus de 7 ans, la population a pu construire une certaine vie de quartier, on y trouve trouve : un barbier, des petits commerces, ainsi que deux écoles maternelles et primaires. 7 ans, c’est aussi l’âge d’un petit garçon qui n’a jamais vécu ailleurs que dans un camp, comme 315 autres enfants âgées de moins de 4 ans de ce camps



Depuis 2010, le nombre d’organisations humanitaires travaillant dans les camps s’est réduit drastiquement alors que 37,967 personnes déplacées vivent toujours dans 27 camps en Haïti malgré les efforts du gouvernement haïtien et de la communauté internationale qui ont permis d’assister et de reloger 97% de la population déplacée . Depuis 2010, 1,528 camps ont fermé et plus de 1.5 million de personnes ont été relocalisées grâce à l’appui de plusieurs bailleurs de fonds internationaux.



Plus de 7 ans après, un dernier effort, pourrait mettre un terme au déplacement de ces familles, en relocalisant ou en intégrant les camps restants dans les quartiers d’origines où présentement, l’OIM ne peut compte que sur le gouvernement canadien comme seul bailleur dans ses activités de relocalisation dans la région métropolitaine...



HL/ S/ HaïtiLibre