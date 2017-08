Haïti - Éducation : 10 mois après le passage de Matthew, des dizaines d'écoles toujours pas réparées





Près de 10 mois après le passage de l’ouragan Matthew, de nombreuses infrastructures scolaires, détruites ou endommagées, dans les départements des Nippes, de la Grand-Anse et du Sud, n’ont toujours pas été remise en état, alors qu’approche à grand pas la rentrée des classes.



Fin juillet, une mission conjointe composée de 6 équipes de cadres du Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) et de la Direction du Génie Scolaire du Ministère de l’Éducation, a été déployées sur le terrain en vue de produire un rapport technique sur la situation dans ces départements. Le rapport indique que « plusieurs dizaines d’établissements scolaires sont jusqu’à date dans une situation précaire pour certains et lamentable pour d’autres [...]



[...] En général, les écoles et les localités évaluées ont subi d’importants dommages qui ont des conséquences sur le fonctionnement de ces écoles [...] Les effets de cet ouragan sont visibles partout et les dommages non encore réparés. Parmi les écoles évaluées, il y a effectivement des cas de réhabilitation majeure, mineure et de relocalisation (Testasse et nationale St- jean du Sud) et de reconstruction (Testasse, St Jean du Sud, nationale Alexandre Defay, Bernard 1).



Dans certains cas, les espaces sont inappropriés à la construction et dans d’autres cas, l’état physique de l’école est alarmant ou ne répond à aucune norme de construction » souligne le rapport qui a fait des recommandations sur l'environnement et la prise en charge de ces infrastructures.



Le Président Moïse a indiqué récemment que dans le cadre de la Caravane du Changement, des infrastructures scolaires seront reconstruites ou réhabilitées, sans que l’on sache combien d’écoles sont concernées ni si elles seront prêtes à accueillir les élèves le jour de la rentrée scolaire, prévue le 4 septembre prochain...



Les partenaires, le FAES et le Ministère de l’Éducation s'activent afin de rendre les établissements disponibles pour la rentrée des classes...



HL/ SL/ HaïtiLibre